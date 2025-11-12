南投未停班課臉書被灌爆 許淑華：依科學判斷較正確

（中央社記者蕭博陽南投縣12日電）颱風鳳凰來襲，南投縣今天正常上班上課，縣長許淑華臉書粉絲專頁遭不滿網友「灌爆」；許淑華說，能理解部分民眾希望放假，但依科學數據綜合判斷較正確。

南投縣納入颱風鳳凰陸上警戒區域，不過縣府依預測平均風力、最大陣風、雨量資訊，昨天晚間宣布南投縣12日正常上班、正常上課；訊息發布後，許淑華、南投縣政府臉書（Facebook）遭千則留言「灌爆」，有網友說：「中彰投共同生活圈，遠距離上班是常態，卻不苦民所苦」。

縣府上午召開防災工作會議，許淑華未出席，由副縣長王瑞德主持。對於遭留言「灌爆」，許淑華在縣議會接受媒體聯訪說，是否放颱風假是縣市首長都會碰到，放假有人開心、有人想上班，就平常心看待，現在「咕嚕咕嚕」好像成縣市長（颱風期間）臉書固定留言。

許淑華說，昨晚約8時進行最後評估，第1個考量是南投縣當時未列入陸上警戒區域，加上風力、雨量都沒達放假標準，且她也到信義鄉了解、聯繫仁愛鄉長江子信確定山區狀況，南投市昨天也沒颳風、下雨，因此綜合判斷今天上班、上課；她能理解部分民眾希望放假，這對首長是很大挑戰，但依科學數據判斷是比較正確。

「中台灣區域治理平台」中，包含台中市、彰化縣、苗栗縣今天停班停課，但南投縣正常上班、上課，媒體提問區域治理是否破局，許淑華對此回應表示，若其中某縣市放颱風假，連帶其他4、5個縣市也須放假，值得商榷；中彰投生活圈是彼此參考，最重要還是須依氣象標準及縣內實際狀況，作為主要評估依據。（編輯：陳仁華）1141112