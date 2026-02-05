南投杉林溪逾12萬株鬱金香爭豔 繽紛色彩如異國

（中央社記者蕭博陽南投縣5日電）杉林溪森林園區栽種12萬6000株鬱金香，紅、粉、橘、黃、純白等色彩繽紛，目前進入盛開時期，與葉牡丹相互襯托，營造異國風情；另外，惠蓀林場櫻花綻放，粉嫩花海點綴山林。

杉林溪森林生態渡假園區位於海拔約1600公尺，園方今天表示，園內栽種鬱金香規模創新高，總數達12萬6000株，目前進入全面「大爆發」階段，受惠中高海拔涼爽氣候與科學溫控調節，這場五彩繽紛的視覺饗宴預計持續至3月底，遊客無需出國即可體驗荷蘭風情。

廣告 廣告

杉林溪森林園區表示，引進22種品系，顏色包含紅、粉、橘、黃、純白等繽紛色彩，由於部分品系花瓣薄而透，清晨、午後陽光映射下，花朵散發絲綢般「珍珠光澤」，除廣闊鬱金香花海，園區「葉牡丹」同樣吸睛，與鬱金香相互襯托，構築極具層次感的異國景觀。

國立中興大學農業暨自然資源學院實驗林管理處惠蓀林場櫻花陸續綻放，粉嫩花海點綴層層山林，為園區披上春意盎然景色，惠蓀林場表示，園區有多條難易度不同的健行路線，無論是輕鬆散步、親子同行，或想挑戰較長距離健行的戶外愛好者，都能找到適合行程。

另外，國立台灣大學生物資源暨農學院附設山地實驗農場梅峰本場「春之饗宴」3月14日登場，溫帶花卉區以精緻造景呈現鬱金香、小蒼蘭、日本油菜花等溫帶花卉，並設有台灣一葉蘭與乾燥花等主題展室，戶外展區將白頭翁、冰島虞美人、虞美人、葉牡丹化為地景花海，與遠方合歡山、奇萊連峰交織壯麗美景。（編輯：李淑華）1150205