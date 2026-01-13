南投松嶺之星招商 廠商提3問

南投縣觀光處12日舉辦松嶺之星招商說明會。（劉慧茹攝）

南投縣政府斥資逾5億元在名間鄉松柏嶺興建的「松嶺之星」觀景塔，近日進行夜間試點燈，光影與夜景交織，美不勝收，預計農曆年節將有一波宣傳活動。12日觀光處舉辦招商說明會，針對廠商提出的用水、交通及國旅人數雪崩式下滑等問題進行討論改善，期望在2月24日截標前，提升廠商投標意願。

位於名間鄉松柏嶺的松嶺之星，總高度約58公尺，擁有全國唯一360度高塔球型LED螢幕，可播放影像、動畫與字幕，試點燈時照亮八卦山一帶夜空，絢麗奪目，被南投縣政府視為重要的觀光及宣傳利器。據悉，農曆年節期間將推出夜間影片播放宣傳活動，屆時勢必再掀起民眾搶拍熱潮。

不過，松嶺之星仍在施工中，4月完工驗收，採OT促參案方式委託民間機構負責營運。廠商進駐後仍需約6個月整備期，預計今年底至明年初才會試營運，期間將暫不開放民眾進入參觀。

觀光處前天舉辦招商說明會，與會廠商提出名間鄉用水、交通接駁及停車等問題，並對近年國旅雪崩式下滑感到憂心。對此，觀光處提出將與在地受天宮協調，借用兩處停車場空地作為接駁使用，並規畫增加台灣好行甲類大客車班次，從台中、彰化載送遊客，同時評估道路拓寬等方式，因應未來車潮。觀光處表示，後續將依廠商提出的疑問持續研議改善方案，以提升投標意願。