南投松嶺之星接駁車 擬公辦民營

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南投縣政府斥資5.5億元於名間鄉松柏嶺興建「松嶺之星」景觀塔，工程進度已達99％，預計4月底完工驗收，並於6月底前取得使用執照。然而該設施採OT（營運移轉）促參方式辦理，因廠商對國旅景氣及成本回收仍持觀望態度，首次招商即告流標。為力拚年底至明年農曆春節前順利試營運，縣府擬將接駁車需求改採公辦民營方式辦理，以提升招商誘因、尋求解套。

「松嶺之星」觀景塔高近58公尺，座落於海拔500公尺的八卦山脈，十分醒目。空間規畫包含大廳、停車場及商店街，戶外設有公園與景觀步道；遊客可登上頂樓，沿環狀天空觀景步道及螺旋階梯遠眺中、彰、投一帶美景，然而，2月底招商截止卻面臨無人投標的窘境。

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縣府觀光處長陳志賢指出，目前廠商提出的供水、供電需求已獲改善，但對於景觀塔營運管理、人事成本及交通接駁等費用仍有疑慮。尤其，招標案規定廠商須提供接駁服務，參與招商的業者多非專業運輸公司，還須面對大客車駕駛人力不足問題，綜合考量營運成本後導致流標。

陳志賢表示，除與南投客運洽談，評估比照日月潭台灣好行路線增設松嶺之星站點外，也研議由縣府自籌經費引進電動車，以公辦民營方式營運，增加招標誘因。在此之前，縣府預計於10月舉辦健走活動，路線將串聯松柏嶺及受天宮周邊商圈，邀請民眾搶先體驗。觀光處也將持續爭取經費，完善景區旅遊配套。

陳志賢指出，已規畫將受天宮至松嶺之星沿線串聯為人車分道，目前已整合近8、9成業者與地主願意配合；此外，先前為松嶺之星建置串聯周邊景區的智慧旅運整合票務系統，已完成測試。考量目前景觀塔圓球展示效果較為單調，未來不排除增設光雕秀劇場，提升觀光吸引力。