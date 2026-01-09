南投松嶺之星12日招商說明會 沈夙崢舉4點提醒縣府 11

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／南投報導

名間鄉松柏嶺高空觀景平台「松嶺之星」將在115年4月完工辦理驗收，並先於1月12日早上9點30半，在縣府7樓國際會議廳舉辦招商說明會，預計於115年年底開放營運。縣議員沈夙崢今（9）日表示，已聽聞在地民眾期待，呼籲縣府應針對交通、住宿等問題加以解決，才是長久經營之道。

「縣府要吸取蚊子經驗，蓋了要好好運作。」沈夙崢表示，南投縣過往有許多觀光景點因後期維護不佳，成為蚊子館、蚊子景區，實屬可惜。松嶺之星斥資5.5億，既然要蓋、民眾也期待，縣府就要好好思考，對地方能帶來多少實質效益。

廣告 廣告

沈夙崢舉交通為例，名間鄉多為山路，雖然縣府已規劃許多停車場，但「有沒有人要開車上去」才是關鍵。她認為，日本也有很多高空景觀塔，如澀谷的「澀谷SKY」，下方有地鐵站跟百貨公司，交通便利，才能吸引更多人潮。

沈夙崢說，去年白沙屯媽祖繞境，駐駕松柏嶺受天宮，眾多香客跟隨，才發現名間鄉並沒有甚麼能住宿的地方，凸顯客留率短，恐淪為走馬看花，若縣府能增加住宿，就有機會讓金流留給山上的商店賺。

沈夙崢進一步指出，松嶺之星招商後，若有大品牌進駐，能為景點帶來吸睛效應，但要有一定比例給名間在地廠商，如茶農、二代接棒經營的產業等，讓名間鄉產業能永續發展。她補充，松嶺之星未來如何跟受天宮合作，讓香客轉遊客，也是考驗縣府規劃能力，呼籲縣府應好好思考。

南投縣府表示，名間鄉之松柏嶺地區為八卦山台地南邊之重要觀光區域，屬南投縣觀光7大軸線中的八卦山休閒軸，縣府希望能藉由特色據點之建設，擴大松柏嶺核心遊憩區之來客基礎，亦期待帶動香客轉成遊客，延長遊客停留時間。

縣府在112年著手推動「名間鄉松柏嶺高空觀景平台」之工程建置，期藉由導入創新規劃設計亮點設施，由觀光據點出發，以點成線，以線成面，帶動關聯產業蓬勃發展。縣府亦已於113年底促成「台灣好行─八卦山線」之成行，方便遊客由高鐵站轉乘到達松柏嶺；後續亦將發展高空觀景平台園區智慧景區計畫，納入周邊景點、餐飲、住宿、賣店、體驗活動等服務資訊，整合售票或預約機制，完善地區旅客服務。

縣府補充，為加強地區吸引力與帶動地方投入觀光服務與多元觀光體驗機會，名間鄉松柏嶺高空觀景平台完工後，將藉由民間參與公共建設之推動（OT─營運營轉模式），導入民間機構之經營創意與服務專業，協同為松柏嶺地區引入新活力，發揮區位旅遊價值，帶動觀光產業發展與連動地方物產銷售提升。

照片來源：南投縣政府提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

江啟臣邀醫界辦論壇擘劃施政藍圖 盧秀燕子弟兵出席做後盾

南投魚池鄉長藍初選王若嵐勝出 游顥：有信心贏回藍天

【文章轉載請註明出處】