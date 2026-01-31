南投松柏嶺消防攜手民力深入鄰里 築起家戶安全防護網

松柏嶺消防分隊邀集義消中隊的熱血弟兄與婦女防火宣導隊，徒步深入名間鄉松柏嶺受天宮周邊及各個村落進行「防火宣導」。(圖：南投松柏嶺消防分隊提供)

▲松柏嶺消防分隊邀集義消中隊的熱血弟兄與婦女防火宣導隊，徒步深入名間鄉松柏嶺受天宮周邊及各個村落進行「防火宣導」。(圖：南投松柏嶺消防分隊提供)

年關將近，為全面提升轄區居民的防火韌性，南投松柏嶺消防分隊擴大舉辦「防火宣導」掃街活動。此次不單是由消防人員，更是結合了在地義消中隊的熱血弟兄與婦女防火宣導隊，徒步深入名間鄉松柏嶺受天宮周邊及各個村落，以最接地氣的方式將防災知識送進每一戶人家。

本次宣導的核心主軸明確貫徹「火災預防勝於救災」的觀念。現場消防員向鄉親強調，雖然消防隊擁有精良的救災裝備與訓練有素的隊員，能應對各類突發災害 ，但每一次的出動都代表著民眾生命財產已遭受威脅；唯有在火災發生前的「預防」階段下足功夫，才能真正達到「零災損」的理想目標。這種觀念的轉變，是本次宣導最希望能傳達給市民的關鍵訊息。

在掃街過程中，防火宣導隊的姊妹們展現了極大的親和力，她們挨家挨戶拜訪，針對高齡者居多的家戶進行重點關懷。宣導內容涵蓋了居家常見的各類隱患，例如用電安全的「五不一沒有」（用電不超過負載、電線不綑綁折損、插頭不用不插、電源插座不用不汙、周圍不擺放可燃物，以及沒有安全標章產品不買）。消防同仁特別提醒，許多住宅火災往往導因於細小的電線老化或插座積汙導電，引導民眾養成定期檢查延長線與家電產品的良好習慣。

針對「住宅用火災警報器（住警器）」的推廣。消防同仁指出，人類在熟睡時嗅覺最為遲鈍，僅靠聽覺較易被喚醒，因此住警器的存在如同家中的「24 小時守護神」，能在火災初期的濃煙階段及早偵測並發出高分貝警報，爭取關鍵的逃生黃金時間。防宣隊逐戶提醒民眾應落實「一室一具」的安裝原則，並示範如何按下測試鈕檢查電池電力，確保設備能在關鍵時刻發揮功能，保障家人安全。

除了設備的推廣，宣導部隊也深入淺出地講解了各項防火觀念，包括「人離火熄」的廚房用火原則，以及若不幸受困火場時「見火就跑、見煙就躲」的避難應變技巧。透過發放圖文並茂的宣導摺頁，將原本生澀的消防法規轉化為淺顯易懂的生活常識，讓防災教育不再只是生硬的政令宣導，而是能落實在餐桌旁、客廳裡的家庭對話。

隨著宣導隊伍走過大街小巷，不少民眾主動走出家門參與互動，同時詢問如何改善家中老舊線路等問題。也就展現出此次防火宣導最大的成果。