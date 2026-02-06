南投林保分署原生樹種生態造林 護魚池琴蛙棲地
（中央社記者蕭博陽南投縣6日電）南投林保分署今天在魚池琴蛙棲地上游山坡地，辦理台灣原生樹種生態造林活動，過程以低干擾方式，避免直接影響蛙類活動，盼透過原生樹種造林，落實森林保育與生態永續理念。
農業部林業及自然保育署南投分署今天在魚池鄉巒大事業區第22林班辦理生態造林暨護蛙（琴蛙）活動，南投分署表示，造林面積約0.49公頃，原遭違法種植檳榔，分署收回並以台灣原生喬木、灌木、多年生草本植物復育，包含台灣梭羅樹、桃實百日青、台灣紅豆樹、九芎、鵝掌蘗、羅氏鹽膚木、南投月桃、短柱山茶等。
南投分署透過新聞稿表示，台灣原生植物長期適應本地氣候與地形條件，根系具有固土、涵養水分及調節微氣候功能，對於流域環境穩定及水質維持扮演關鍵角色，透過原生樹種造林，不僅強化坡地水土保持，也有助維持溪流水文條件與周邊棲地品質。
南投分署表示，蛙類對環境變化相當敏感，棲息和繁殖環境與上游植被狀況、水質、遮蔭條件息息相關。今天造林地點選擇魚池琴蛙主要棲地上游山坡地，規劃與執行過程採低干擾方式，避免直接影響蛙類活動，並透過改善上游植被結構，間接提升下游棲地環境品質。
根據林保署資料，魚池琴蛙為珍貴稀有野生動物，2025年發表為新物種，目前僅分布南投縣魚池鄉；魚池琴蛙對棲地要求極嚴苛，需質地鬆軟土壤，讓魚池琴蛙可築成泥窩，又不能離水域太遠，目前在台灣只有魚池鄉蓮華池及鄰近地區較容易找到如此棲地。（編輯：張雅淨）1150206
其他人也在看
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
恐升級今年首波寒流！過年前「最冷2時段」曝光：恐下探6度
中央氣象署指出，今（5）日台灣環境為偏東轉東南風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面花東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭有零星短暫雨；氣溫方面，白天溫暖舒適，西半部高溫約26至30度，東半部高溫約24至25度，夜間清晨天氣稍涼，各地低溫約14至18度，西半部日夜溫差大，早晚請適時增減衣物以免著涼。
今年最強寒流全台有感！氣象專家點4大特徵「這兩天最冷」
林得恩說明，此波強冷空氣影響期間與型態相當明顯，整體可歸納為以下4大特徵：一、影響時間長此次強冷空氣影響時間預估可達3至3.5天，從2月7日一路延續至2月9日。至2月10日後，各地氣溫才會緩慢回升，但清晨與夜間仍偏涼冷，尤其中南部地區日夜溫差將明顯擴大。二、影響範圍...
寒流確定侵台！週末「全台急凍」下探7度 最冷時段曝光
好天氣要沒了！中央氣象署已將週末南下的冷空氣，正式升格為「寒流等級」。氣象署指出，明晚受到寒流影響，溫度下滑，最冷時間點是週日至下週一清晨，台南以北、宜蘭僅9至11度，局部地區不排除剩下7度。
今年最強冷空氣！寒流週六侵襲 全台有感急降溫「這2天」最冷
今（6）日鋒面通過，各地雲量增多，北部、宜蘭及花蓮有短暫雨，南部、臺東、恆春半島及中部山區有局部短暫雨，中部平地亦有零星降雨機會，早晚天氣稍涼，低溫約18至22度。氣象粉專也提醒，氣象署已於最新一報將強冷空氣正式升格為寒流強度，不諱言就是今年入冬最強冷空氣報到。
寒流將襲台！最凍時段「恐探5度低溫」 春節連假可望好天氣
明（7）日寒流南下中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷，週日至下週一清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷。對此，氣象專家賈新興表示，本波最低溫出現在週日晚上至下週一清晨，西半部空曠區有出現5至7度低溫的機率。此外，短期氣候趨勢顯示，農曆年期間桃園以南及花東天氣穩定，宜蘭偶有短暫雨。
二段式變天來了！寒流凍台「下探6度」 下波冷氣團接力時間曝光
週末要到了，天氣又會如何變化呢？天氣風險分析師吳聖宇就提醒，今（6）日開始的天氣漸轉差，週末寒流南下，溫度明顯轉冷。一共二段式變天，先濕後乾，這天又將有較強冷空氣南下，可能達到大陸冷氣團等級。
週六第2波寒流殺到！專家：急探6度台北10度 一圖看「全台急凍時程」
中央氣象署指出，今（5）日台灣環境為偏東轉東南風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面花東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭有零星短暫雨；氣溫方面，白天溫暖舒適，西半部高溫約26至30度，東半部高溫約24至25度，夜間清晨天氣稍涼，各地低溫約14至18度，西半部日夜溫差大，早晚請適時增減衣物以免著涼。
好天氣要沒了！週六溫度溜滑梯 寒流最冷時間點曝光了
即時中心／潘柏廷、許雯絜報導中央氣象署預報員謝佩芸今（5）日上午說明，今天各地仍溫暖舒適，但明（6）天受到鋒面通過的影響，中部以北、東半部降雨機率增加，預計週六（7日）將會有一波明顯寒流南下，週末期間各地氣溫明顯下降會相當寒冷，更預計這波寒流最冷的時間點是週日（8日）至下週一（9日）清晨。
今晚變天雨區擴大！寒流接力發威 週末跌破10度「最凍時刻曝光」
好天氣快沒了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（6）日隨著北方冷空氣南下，天氣逐漸變得不穩定，週末受到寒流影響，北、東部有短暫陣雨，最冷時段落在週六晚間至下週一清晨，部分區域不排除出現10度以下低溫，高山也可能出現降雪情形。
低溫10℃↓地區擴大！專家曝4大特徵「今年最強寒流」 最冷時段曝光
中央氣象署指出，今（6）日鋒面通過，各地雲量增多，北部、宜蘭及花蓮有短暫雨，南部、臺東、恆春半島及中部山區有局部短暫雨，中部平地亦有零星降雨機會，外出請攜帶雨具備用；氣溫方面，早晚天氣稍涼，低溫約18至22度，白天各地高溫稍下降，北部及宜蘭高溫約21至24度，中部及花蓮高溫約23至26度，南部及臺東高溫約25至29度，隨著寒流逐漸南下，明晚各地氣溫將進一步下降。
週末寒流將報到！天氣風險提醒「2地區」輻射冷卻：有10度以下可能
[Newtalk新聞] 今日白天天氣持續回暖，週五晚起鋒面及強冷空氣南下，週末顯著轉冷，天氣風險公司分析師林孝儒指出，周末受強烈大陸冷氣團或寒流影響，冷時段落在週六夜間至下週一清晨：北部至東北部平地約10–13度，西部沿海空曠與近山平地配合輻射冷卻，有10度以下可能。 林孝儒表示，今日台灣持續為高壓迴流影響，各地天氣相對都還是比較穩定，僅迎風東部有些短暫陣雨，各地高溫約24-30度，低溫約15-20度，白天氣溫舒適偏暖，但日夜溫差大。 林孝儒提到，週五白天鋒面逐漸南下接近，北臺灣率先轉為多雲到陰、局部短暫陣雨；影響範圍尚不廣。晚間鋒面通過後強冷空氣接力南下，北部至東部轉為陰雨，雨勢與範圍擴大，北海岸偶有較大雨勢；中南部多為晴到多雲。白天各地高溫較今日回落約2–3度，晚間起北東部低溫降至14–15度，中南部約16–20度。 林孝儒強調，週末受強烈大陸冷氣團或寒流影響，北部與東部陰有短暫陣雨；中南部多雲或局部陰，降雨以山區為主。各地明顯降溫，最冷時段落在週六夜間至下週一清晨：北部至東北部平地約10–13度，中南部平地約11–14度；西部沿海空曠與近山平地配合輻射冷卻，有10度以下可能。雖水
明轉濕涼 周六寒流南下連凍3天 估北部1500公尺山區有雪
中央氣象署最新天氣預報指出，明天鋒面通過，水氣多、轉濕涼；周六（7日）寒流南下，由北到南逐漸轉冷，從早到晚一路降溫。這波寒流最冷時間點在周日（8日）晚至下周一（9日）晨，台南以北平地低溫下探攝氏9度，北部、宜蘭1500公尺山區有望降雪。
新北貢寮「潮間帶遭下毒」 大量魚群暴斃.海水飄怪味
地方中心／陳崇翰 新北市報導新北市貢寮區馬岡漁村，驚傳有民眾下藥毒魚！當地里長前往海蝕平台潮間帶，發現有大量彈塗魚以及烏魚苗暴斃死亡，現場一度瀰漫藥水味，里長懷疑不肖業者，為了逼出躲在泥沙中的沙蠶，疑似利用石碳酸，來捕捉沙蠶，提供釣客作為魚餌，卻導致多種潮間帶生物死亡。新北市貢寮區福連里里長吳文益表示「一整片你看看這些海蟲，你看可憐啦為了抓這些海蟲。」平常只躲在石縫中，或是泥沙堆裡的沙蠶，大量漂浮在水中，就連烏魚苗、螃蟹以及生命力強大的彈塗魚，卻是無故暴斃，貢寮馬崗海蝕平台潮間帶上，驚傳疑似有民眾下藥毒魚。新北市貢寮區福連里里長吳文益表示「潮間帶就是所有很多動植物，魚蝦貝類產卵孵育小寶貝的地方，這不肖業者為了抓海蟲，毒死那些生物毒死那些動植物。」不少彈塗魚以及屋魚苗暴斃 當地里長懷疑不肖業者利用石碳酸捕捉沙蠶（圖／民視新聞）潮間帶多種生物，面臨生態浩劫，當地里長懷疑，疑似有不肖業者，利用石碳酸，來捕捉沙蠶，提供釣客作為魚餌，想要引出躲在泥沙中的沙蠶，卻連帶造成其他魚種死亡。新北市貢寮區福連里里長吳文益表示「釣具業者收購這個海蟲，給釣魚的人可以抓幾十斤的海蟲，為了賺那幾萬塊整個潮間帶，成千上萬的生命都這樣子結束了。」民眾疑捕捉泥沙中的沙蠶販售釣客 使用藥水導致大量生物暴斃（圖／民視新聞） 根據了解，沙蠶俗稱沙蟲，平常多半棲息在紅樹林泥灘地的泥沙中，半夜才會覓食現蹤，很少白天出現，常作為釣客餌料，民眾疑似半夜開來廂型車，涉嫌毒魚，里長誓言要揪出不肖業者。新北市貢寮區福連里里長吳文益表示「因為是三更半夜來，早上來的時候他已經跑掉了，我裡面有監視器，我知道他是開廂型車來的。」環保局人員到場採樣，初步檢驗水質酸鹼度正常，但不排除因為漲退潮，藥水已經稀釋，將進一步帶回化驗。新北市環保局稽查員表示「沒有極毒性反應啦，我現場在聞的時候，其實也沒有味道啦。」疑似為了抓沙蠶，汙染潮間帶，里長呼籲民眾，暫時不要前往當地採海菜，究竟半夜開車到海邊的藏鏡人是誰，有待後續釐清。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：新北貢寮「潮間帶遭下毒」 大量魚群暴斃.海水飄怪味 更多民視新聞報導惡「毒」手段！新北馬崗潮間帶疑遭惡意毒魚 里長急籲勿採野菜澎湖白沙鄉回收場凌晨大火！黑煙密布駭人畫面震撼曝光高雄女全裸陳屍升降台！男友追出門後失聯…父認屍跳針1句話
「霸王寒流」將提早報到？各國模擬預報一圖看：「這兩天」不到6度
[Newtalk新聞] 日前美國預報9日可能出現「霸王寒流」，掀起外界高度關注。氣象粉專「林老師氣象站」指出，確實各國預報都顯示，在7日到9日之間有強冷空氣，且強度最少在強烈大陸冷氣團等級，不排除成為入冬首波寒流，最冷的時間落在8、9日，先濕冷後乾冷，西半部最低溫有機會下探至6度以下。 下波強冷空氣將於7日報到，「林老師氣象站」今日整理各國預報圖表。「林老師氣象站」指出，由各國數值模式模擬結果顯示，強冷空氣預計於7日到9日報到，前後延時3至3.5天。其中美國模式結束還延後至10日上午。 另外，此波強冷空氣強度評估至少在強烈大陸冷氣團等級，最冷時段會落在8、9日這段期間；其中美國的GFS及AIGFS模式甚至顯示8日當天，還有機會再升級為今年首波寒流。 預計這次將會先濕冷後乾冷，7 日有雨，8、9日後環境水氣逐漸減少。中部以北、基隆及宜花地區天氣降溫最為有感，其它地區氣溫也普遍下滑，沿海、空曠及近山區的清晨低溫還會再更低一些，低溫降至10度以下區域範圍持續擴大；其中西半部受輻射冷卻影響，沿海、空曠處清晨低溫還有機會下探至6度以下。查看原文更多Newtalk新聞報導全家咖啡優惠 Let’s
極端氣候襲歐亞 日本連兩周暴雪已38死 「李奧納多」風暴釀西班牙洪災
極端氣候襲擊歐亞，日本各地近兩周以來， 累計至今已有38人死於雪災相關事件、413人因此受傷，其中以新潟縣最為嚴重。 日本氣象廳表示，天氣預計將逐漸緩和，但多地降雪已超越往年水準，同時警告由於暖空氣湧入、氣溫回升，下雪地區需嚴防雪崩、屋頂落雪等事件。比如新潟縣長岡市白天氣溫達到8°C，這通常是3月才會出現的溫度，建議民眾如果要除雪，需要兩人以上結伴同行。 而在歐洲地區，西班牙南部的安達魯西亞（Andalusia）自治區，則因風暴「李奧納多」（Storm Leonardo）引發嚴重洪水，至少3000人撤離。空拍影片顯示，文化旅遊重鎮格拉納達（Granada）已成水鄉澤國。 當局對多地發出降雨紅色警戒，表示部分地區在短短數小時內的降雨量，可能相當於全年平均雨量。目前學校已預防性停課、高鐵暫停營運、多條道路暫時封閉。 葡萄牙情況也不遑多讓，冬季風暴接連帶來豪雨，導致災後復原速度緩慢。
清晨最低溫13.7度！今入夜後寒流南下「周末明顯轉冷」
中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在苗栗縣後龍鎮的攝氏13.7度。氣象署表示，今天（6日）鋒面通過，白天各地高溫稍下降，入夜後寒流逐漸南下，各地氣溫將進一步下降。明天天氣如何？氣象署指出，明天（7日)寒流南下，中部以北、宜花地區天氣明顯轉冷，周日到下周一（8日到9日) 清晨寒流影響，各地非常寒冷，下周一白天起寒流稍減弱，各地仍偏冷。
寒流發威「跌破10度」！11縣市低溫特報「連凍3天」7地非常寒冷
寒流逐漸南下，中央氣象署於今（6）日10時57分發布低溫特報，提醒今日下午至週日（8日）晚上局部地區有持續10度左右或以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。
注意保暖！濕冷寒流週末來襲 賈新興曝：西半部恐出現5度低溫
氣象署指出，2月6日晚起至2月7日鋒面通過及強烈大陸冷氣團或寒流南下，中部以北、宜花地區天氣明顯轉冷。氣象專家賈新興今（5）日說，週六至週日有受寒流影響的機率，預估本波最低溫出現在8日晚上至9日清晨，西半部恐出現5度低溫。
防堵漢他病毒 台北市環境清潔週加強宣導防鼠「3不原則」
近日台北市大安區傳出漢他病毒，農曆新年也將到來，台北市環保局今（5日）舉辦「115年環境清潔週誓師活動」，與衛生局、市場處、公園處等跨單位合作，動員12行政區各里環保志義工進行環境大掃除。居於大安區大學里的台北市副市長林奕華也參與大掃除，同時宣導「不讓鼠吃」、「不讓鼠來、「不讓鼠住」的防鼠3不原則。