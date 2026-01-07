南投查獲40件青少年吸電子煙 衛生局：恐摻雜毒品危害大增

〔記者張協昇／南投報導〕電子煙常遭摻雜毒品，為防制電子煙危害青少年健康，南投縣衛生局加強電子煙查緝與稽查，自「菸害防制法」修法全面禁止電子煙後，南投縣查獲青少年因吸菸違規遭裁罰案件共計123件，其中涉及電子煙案件即達40件，包括查獲國中學生於公共場所吸食電子煙，已同步加強對其監護人輔導與後續追蹤。

南投縣政府衛生局表示，電子煙常假借販售糖果、電子果汁等名義，並透過Instagram、LINE等社群平台進行行銷，企圖規避查緝。依「菸害防制法」第15條規定，電子煙屬全面禁止菸品，任何製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告行為皆屬違法，經查獲最高可處100萬元罰鍰。

衛生局強調，從查獲的青少年吸食電子煙案件，凸顯電子煙使用年齡層有下降趨勢，青少年一旦使用電子煙後，嘗試紙菸的風險大幅提高，且電子煙液體恐摻雜毒品，增加誤觸毒品的危害風險，對青少年身心健康影響深遠，呼籲青少年對於電子煙應秉持不嘗試、不購買、不推薦三原則，並請家長、老師及民眾共同通報可疑違法行為，保障青少年健康。

