南投查獲40件非法棄置案 環保蟑螂最高罰1500萬元

南投縣環保局近年查獲多起廢棄物棄置案件。 圖：南投縣環保局提供

[Newtalk新聞] 南投縣近年飽受非法棄置廢棄物困擾，環保局發現有不肖業者經常在偏遠且交通便利處傾倒廢棄物，甚至縱火滅跡。經統計南投縣今年至今已偵破40起非法棄置案件，所有涉案人員將面臨1年以上、5年以下有期徒刑，最高可處新台幣1500萬元罰金。

南投縣近年屢遭不肖業者非法棄置廢棄物。南投偏遠山區、產業道路、河床地、農地及縣市交界等交通便利地點，成為常見傾倒熱區，部分案件甚至涉及縱火滅跡，嚴重破壞環境生態與公共安全。南投縣政府環境保護局統計，今年截至目前已查獲40起非法棄置廢棄物案件。所有涉案人員均依《廢棄物清理法》第46條刑罰規定移送偵辦，最高可處1年以上、5年以下有期徒刑，並得併科新台幣1,500萬元以下罰金。

廣告 廣告

環保局提醒，營建或裝修工程所產生的廢棄物，應委託具合法資格的清除處理業者，並運送至核准收容場地妥善處理，切勿貪圖一時便利私自棄置，或透過非法管道清運，以免受罰。另呼籲土地所有人及管理人善盡管理責任，針對閒置土地應設置圍籬、圍牆或監視設備，並定期巡查，避免遭不肖業者利用。

目前南投縣環保局已與警方成立聯合查緝專案，加強巡查與取締力道，持續追查非法棄置行為。環保局也呼籲民眾共同守護環境，若發現可疑傾倒或棄置廢棄物情形，可立即撥打110報案，或撥打南投縣環保局陳情專線0800-066666檢舉，杜絕環境污染。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

與宏都拉斯恢復邦交？王定宇示警：中國常常挖東牆、補西牆

跨年夜2地天氣將轉差！氣象專家提醒入冬第一波寒流可能報到時間點