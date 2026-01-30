南投榮服處協助榮民眷除舊布新 歡喜迎接新年

記者黃清衛／南投報導

為迎接農曆春節到來，南投縣榮民服務處規劃辦理4場次「除舊布新暨圍爐賀新春」活動，由處長王怡文率領同仁，偕同榮欣志工夥伴，分別前往南投市、鹿谷鄉、國姓鄉及仁愛鄉等地區，協助榮民眷清理居家環境、除舊布新，並陪伴長輩圍爐共餐，讓高齡榮民長輩提前感受年節溫馨氣氛，歡喜迎接馬年。

活動中，榮服處同仁與榮欣志工攜帶清潔用具，陸續前往百歲人瑞陳伯伯、朱伯伯，以及高齡雙老同住的黃伯伯等榮民長輩家中，挽起衣袖投入環境整理工作，協助清掃屋內外環境、整理雜物與垃圾；整理完成後，再於門楣張貼由志工親自揮毫書寫的應景春聯，為住家增添年節喜氣。看著整潔明亮的居家環境與喜氣洋洋的春聯，長輩們臉上洋溢著滿滿笑容。

環境整理告一段落後，隨即展開溫馨的圍爐時刻。此次圍爐佳餚由榮欣志工親自下廚，準備佛跳牆、富貴豬腳、暖胃雞湯及象徵好彩頭的菜頭粿等多道年節應景料理，與長輩們共享團圓美食。長輩們對榮服處同仁實際行動的關懷，以及榮欣志工熱心付出，頻頻表達感謝之意，在陪伴下提前感受到濃濃的年節團圓氛圍。

南投縣榮服處表示，透過除舊布新與圍爐共餐活動，不僅讓長輩們重溫天倫之樂，也傳遞社會溫暖與祝福，並提前向榮民長輩拜早年，祝福大家馬年行大運、身體健康、平安喜樂。

南投縣榮服處處長王怡文偕同榮欣志工第2隊夥伴，與國姓鄉榮民眷長輩圍爐共餐，提前感受年節溫馨氣氛。(南投縣榮服處提供)

南投縣榮服處總幹事吳瑞得偕同榮欣志工第1隊夥伴，與南投市榮民長輩共享團圓美食。(南投縣榮服處提供)