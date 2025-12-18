南投榮服處寒冬送暖 關懷慰問榮民眷

記者黃清衛／綜合報導

南投縣榮民服務處總幹事吳瑞得昨（17）日偕同責任區輔導員、社區志願服務組長及替代役男等第一線服務人員，親自探訪獨居、雙老同住及經濟弱勢的榮民眷長輩。透過一聲問候、一份關懷，並致贈精心準備的溫馨保暖禮盒，以實際行動傳遞輔導會關懷之情，讓榮民眷能溫暖度過寒冬。

為讓長輩們在寒冷季節中感受到貼心守護，輔導會特別增撥「寒冬送暖」經費予南投縣榮服處，用以添購多項防寒保暖用品；除了精心購置乳液、保暖用品外，也將長榮航空公司所捐贈之保溫杯墊組一併納入，組合成溫馨實用的保暖禮盒，讓關懷不僅看得見，更能用得上、暖在心裡。

探訪過程中，吳瑞得一行人前往獨居榮民吳伯伯及雙老家庭龔伯伯夫婦等多位長輩家中，透過親切的話家常與細心傾聽，關心他們的生活近況、健康情形與居家安全；也貼心提醒天冷要注意保暖、留意用火、用電安全，降低居家意外的風險。一份禮盒、一句叮嚀，讓長輩們深深感受到被關懷、被重視的溫情。

南投縣榮服處總幹事吳瑞得與第一線服務人員，訪視關懷年邁榮民眷，關心生活近況並致贈保暖禮盒。(南投縣榮服處提供)

