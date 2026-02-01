南投榮服處攜手傳悅愛心協會 發送物資關懷榮民眷

記者黃清衛/南投報導

歲末寒冬之際，為擴大照顧榮民眷服務量能，南投縣榮民服務處連結財團法人台北市松山慈祐宮所屬「中華民國傳悅愛心協會」，於昨（31）日至埔里鎮南投縣綜合性身心障礙福利服務大樓辦理春節愛心物資捐贈與發放活動，提前為榮民眷送上溫暖與關懷。

此次活動由南投縣榮服處副處長羅婷婷率領榮欣志工埔里隊，偕同傳悅愛心協會領隊何師姐及多位師兄姊共同參與。活動中，羅婷婷代表榮服處致贈感謝狀予傳悅愛心協會，感謝該協會多年來持續提供各項愛心物資，實際嘉惠轄內有服務需求之榮民眷家庭。

「中華民國傳悅愛心協會」長期與南投縣榮服處攜手合作，固定於每年春、秋兩節前夕，在埔里鎮辦理愛心物資發送活動，共同關懷埔里及國姓地區弱勢榮民眷長輩。活動當日，羅婷婷偕同地區志願服務組長黃文俤及榮欣志工夥伴，除於現場協助年長榮民眷領取物資外，亦親自將物資送達行動不便及身心障礙之榮民眷家中，讓關懷不因距離而中斷。

獲贈物資的榮民眷對傳悅愛心協會及榮服處的用心關懷表達由衷感謝，長輩們感受到國家與社會持續關懷的溫暖，感動之情溢於言表。

羅婷婷表示，榮服處透過春節前結合民間善心團體發放愛心物資，期望發揮資源整合效益，照顧生活遭遇困境的榮民眷家庭，讓榮民眷在佳節前夕感受到社會的溫情與支持，溫馨歡喜迎接新春。

