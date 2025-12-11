南投榮服處攜手公益團體 豐富榮家長輩生活

記者黃清衛／綜合報導

為落實輔導會關懷入住榮家榮民政策，南投縣榮服處處長王怡文昨（10）日率領服務幹部及榮欣志工隊，前往彰化榮家關懷內住榮民及致贈慰問禮盒；此行並結合臺中市陸軍專科學校校友會理事長張弘銘及知名歌手許秀雲等公益團體以樂曲演奏及歌唱演出，串搭榮欣志工團康活動及熱舞表演等方式與長輩同樂，期望藉由輕鬆愉快的表演節目，豐富榮家長輩生活樂趣與增添活力。

團康活動及熱舞表演由南投縣榮服處榮欣志工組成，現場氣氛輕鬆熱鬧歡愉，讓長輩不自覺跟著節拍擺動。公益團體帶來的樂曲演奏及歌唱演出，熟悉的歌曲節奏，讓原本靦腆的臉龐漸漸展露笑意，紛紛跟上節奏輕聲應和，現場不時出現笑聲與掌聲，讓長輩們度過一個難忘歡愉的時光；同時配合此次慰問行程，特別邀請具入住意願的遺眷，共同參訪榮家，了解家區環境及設施，實際體驗住民生活。

王怡文指出，國內環境正面臨超高齡社會化衝擊，如何建構一個更完整的長照制度刻不容緩，榮服處在輔導會的政策指導下積極肩負起對榮民眷的第一線照顧責任，實現「老有所依、老有所養」的美好願景，也期許未來社會各界一同協力關懷榮民眷，讓他們在人生下半場能安度晚年。

南投縣榮服處處長王怡文率領榮欣志工及公益團體，暖心慰問彰化榮家住民。(南投縣榮服處提供)