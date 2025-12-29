南投榮服處攜手各界 用熱血傳遞愛與關懷

記者黃清衛／南投報導

為響應社會公益、關懷醫療用血需求，南投縣榮民服務處攜手多個單位，於昨（29）日在埔里捐血站、埔里現代皮鞋等地同步舉辦公益捐血活動；活動開始，便有許多民眾與機關團體熱情到場挽袖響應，以實際行動傳遞愛與關懷，為醫療用血注入一股溫暖的力量。

此次活動由乾元法脈聖賢太子宮玉靈功德會主辦，並由立法委員馬文君服務處、南投縣榮民服務處、欣欣客運股份有限公司及南投縣玄明文化協進會等單位共同協辦。現場除準備貼心小禮品外，志工們也耐心引導、親切協助，讓每位參與者都能安心完成捐血，氣氛熱絡且溫馨。

南投縣榮民服務處處長王怡文亦親自帶領同仁及多位榮民眷到場共襄盛舉，以實際行動支持公益。王怡文表示，捐血是一項看似平凡卻極具影響力的公益行動，能在關鍵時刻為病患帶來生命的希望。榮民眷長期秉持無私奉獻與服務社會的精神，是社會穩定與溫暖的重要力量，此次捐血活動正是最佳展現。

王怡文強調，榮服處長期致力於推動社會服務與公益活動，這次能結合多個單位共同投入，不僅展現公私協力的力量，更傳遞「熱血助人、凝聚愛心」的良善價值；誠摯感謝所有協辦單位、志工伙伴及熱情參與的民眾，讓活動圓滿成功，也讓人深刻感受到南投在地的溫情與熱忱。期盼民眾能持續響應捐血行動，讓這份溫暖不間斷，為更多病患帶來希望與力量。

南投縣榮民服務處攜手各界，號召民眾踴躍捐血，傳遞「熱血助人、凝聚愛心」的良善價值。(南投縣榮服處提供)

南投縣榮服處處長王怡文挽袖響應，以實際行動傳遞愛與關懷。(南投縣榮服處提供)