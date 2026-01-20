南投榮服處攜手後備及軍人社團關懷傷殘官兵

南投榮民服務處攜手後備及軍人社團關懷傷殘官兵。(圖：南投榮服處提供)

農曆新年將至，南投縣榮民服務處昨日特別安排暖心活動，由王怡文處長攜手社團法人雪中送炭關懷協會周三貴理事長、中華民國傷殘軍人協會楊昭雄常務監事及南投縣後備指揮部張隆銘指揮官，前往南投縣魚池地區關懷慰問義務役傷殘官兵及弱勢榮民，希望透過關懷訪視，送上新春祝福與實質關懷，讓他們在春節期間感受到社會的溫暖與尊重。

此次慰問行程前往魚池鄉探視三位義務役傷殘官兵及兩位弱勢榮民家中，了解他們的生活狀況及實際需求，並為每一戶家庭都精心準備營養品與愛心物資，包括米、食用油、生活必需品等。訪視過程中，一行人與榮民們親切交流，傾聽他們的心聲與近況，現場氣氛溫馨而感人，也讓受訪者感受到節日的喜悅與關懷。

雪中送炭協會長期以關懷弱勢退除役官兵及榮民眷為宗旨，理事長周三貴深感榮民前輩戎馬一生保家衛國所做的犧牲貢獻，為表達感恩與敬意，特地於農曆年節前，關懷榮民前輩生活情況，在冷冽的寒冬中注入暖流。傷殘軍人協會楊昭雄常務監事走訪受關懷戶，心中十分有感，其本身也是義務役傷殘退役官兵，多年來全台走透透，關懷訪視協會會員，協助排憂解難，更對榮服處主動連結各界資源，關懷清寒義務役官兵家庭的行動表示肯定。

後備指揮部指揮官張隆銘也率領相關同仁參與此次關懷活動。他表示，對義務役傷殘官兵的關懷訪視是重點工作之一，每年都會定期安排前往家中關懷，了解生活近況，適時給予協助，尤其在農曆新年這個團圓的節日，更應給予實際幫助與精神鼓勵。張指揮官強調，關懷不僅是物資的提供，更是對榮民官兵多年奉獻與付出的尊重與感謝。

王處長表示，農曆新年是家人團聚、感恩回饋的時刻，透過此次與軍人社團及南投後備指揮部的聯合關懷慰問，藉由面對面的交流，讓官兵與榮民感受到社會的關懷與溫暖。未來，榮服處將持續與各社會團體合作，落實對義務役傷殘官兵及弱勢榮民的照顧，讓每一位為國奉獻的人都能在過節的氛圍中，感受來自社會各界的關懷。