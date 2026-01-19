南投榮服處攜手軍人社團 關懷弱勢榮民

記者黃清衛／南投報導

農曆新年將屆，為表達對義務役傷殘官兵及弱勢榮民的關懷與敬意，南投縣榮民服務處今（19）日舉辦新春關懷慰問活動，由處長王怡文攜手社團法人雪中送炭關懷協會理事長周三貴、中華民國傷殘軍人協會常務監事楊昭雄及南投縣後備指揮部指揮官張上校，一同前往魚池鄉探視慰問義務役傷殘官兵及弱勢榮民，親送新春祝福與實質關懷，讓受關懷家庭在春節前夕感受社會的溫暖與尊重。

此次慰問行程共探視3位義務役傷殘官兵及2位弱勢榮民家庭，深入了解其生活狀況與實際需求，並致贈營養品及愛心物資，包括白米、食用油及生活必需品等。訪視過程中，關懷團隊與榮民親切互動、傾聽心聲，現場氣氛溫馨感人，讓受訪家庭提前感受到年節的關懷。

雪中送炭關懷協會長期致力於照顧弱勢退除役官兵及榮民眷屬，周三貴表示，榮民前輩戎馬一生、為國奉獻，值得社會持續關懷與感念，選在農曆年前發起慰問，希望在寒冬中為榮民家庭注入一股暖流；楊昭雄亦分享，其本身同為義務役傷殘退役官兵，多年來走訪全臺關懷協會會員，協助排憂解難，對榮服處主動整合民間資源、照顧清寒義務役官兵家庭的用心，表達高度肯定。

張指揮官表示，關懷義務役傷殘官兵是後備指揮部的重要工作之一，平時即定期進行訪視了解生活狀況，適時提供協助，尤其在農曆新年團圓時刻，更應給予實際支持與精神鼓勵。他強調，關懷不僅止於物資援助，更是對官兵多年奉獻與犧牲的尊重與感謝。

王怡文表示，農曆新年是家人團聚、感恩回饋的重要時節，透過此次與軍人社團及南投縣後備指揮部的聯合關懷，藉由面對面的交流，讓義務役傷殘官兵及榮民感受到社會的支持與溫暖。未來，南投縣榮服處將持續攜手各界公益團體，深化照顧服務，讓每一位為國付出的官兵與榮民，都能在佳節中感受到來自社會的溫情關懷。

南投縣榮服處攜手雪中送炭關懷協會等單位，前往魚池鄉關懷慰問義務役傷殘官兵，展現公私協力關懷官兵的具體行動。（南投縣榮服處提供）

社團法人雪中送炭關懷協會理事長周三貴關懷慰問弱勢榮民，親自致贈年節慰問物資。（南投縣榮服處提供）

中華民國傷殘軍人協會常務監事楊昭雄關懷弱勢榮民，表達對榮民前輩長年奉獻國家的感謝與關懷。（南投縣榮服處提供）