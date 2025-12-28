南投榮服處號召捐血傳愛

南投榮服處攜手各界熱血公益。（圖：南投榮服處提供）

為響應社會公益、關懷醫療用血需求，南投縣榮民服務處結合多個單位昨（二十八）日假埔里捐血站、埔里現代皮鞋等地同步辦理公益捐血活動。活動當日吸引眾多民眾與各機關團體熱情響應，場面熱烈、氣氛溫馨。透過大家的踴躍參與，共同為醫療用血注入溫暖力量，展現南投在地的愛心與凝聚力。

本次活動由乾元法脈聖賢太子宮玉靈功德會主辦，並由立委馬文君服務處、南投縣榮民服務處、欣欣客運股份有限公司及南投縣玄明文化協進會等單位共同協辦。

活動現場除提供貼心小禮品外，志工們也親切協助捐血流程，讓參與者都能安心完成捐血，氣氛溫馨熱絡。

活動當天，南投縣榮民服務處由王怡文處長親自帶領單位同仁及多位榮民（眷）一同到場參與，以實際行動響應本次公益活動。

王處長表示，榮民（眷）無私奉獻與服務的精神，一直是社會安定的重要力量，本次活動具體展現了榮民（眷）對公益事務的積極投入與關懷。

王怡文處長進一步指出，捐血是一項深具影響力的公益行動，能在短時間內直接幫助到急需用血的病患，意義非凡。榮服處長期致力於推動社會服務與公益活動，本次能與縣內外多個單位共同舉辦捐血活動，不僅展現公私協力的力量，更傳遞出「熱血助人、凝聚愛心」的社會價值。王處長並特別感謝各協辦單位、志工團體及參與民眾的熱情支持，讓活動圓滿成功，充分展現南投人的溫情與熱忱。