南投榮服處訪視反共義士王約林 轉達政府關懷

記者黃清衛／南投報導

為落實對榮民長輩的關懷照顧，南投縣榮民服務處副處長羅婷婷日前率領社工員及社區服務組長，前往南投縣中寮山區，訪視年逾9旬的韓戰反共義士王約林，關心其生活近況與健康情形，轉達政府對榮民長輩的持續關懷。

王伯伯出生於四川，年少時曾投身游擊行動，協助他人躲避共產黨迫害，後被迫編入共軍「志願軍」，赴韓參與戰事，歷經生死後淪為戰俘，在戰俘營度過近3年艱困歲月。期間，他對自由與民主的信念始終未曾動搖，最終選擇來到臺灣，成為反共義士的一員。來臺後再度投身軍旅，退伍後自力更生，至今已在臺灣落地生根逾70年。

王伯伯目前獨居於中寮山區，長年茹素、注重養生，生活簡樸而自律，每日靜坐與運動不輟，即使高齡仍能自行駕車上下山採買辦事，生活起居皆能自理。訪視當日，王伯伯親自準備素菜招待訪視人員，展現老兵堅毅不屈、感恩惜福的生活態度，令人敬佩。

羅婷婷表示，王伯伯來臺後以士官身分服役多年，退伍後取得榮民身分，現由國軍退除役官兵輔導委員會透過榮服處提供就養生活給付、社區服務組長定期訪視關懷、物資補給及協助申裝遠距照護系統等服務，確保其生活獲得妥善照顧。

羅婷婷強調，未來將持續主動關懷高齡及獨居榮民，結合各項服務資源，讓榮民長輩在熟悉的生活環境中安心安養，感受政府長期不變的照顧與支持。

南投縣榮服處副處長羅婷婷親切叮嚀王伯伯，注意氣溫變化，適時添加衣物，避免受寒。(南投縣榮服處提供)