南投榮服處連結傳悅愛心協會 春節前暖心送物資
▲南投縣榮服處連結傳悅愛心協會辦理春節物資發放活動，羅婷婷副處長致贈感謝狀。(圖：南投榮服處提供)
歲末寒冬送暖心，南投縣榮民服務處為擴大榮民眷服務照顧層面，連結財團法人台北市松山慈祐宮所屬「中華民國傳悅愛心協會」，卅一日假埔里鎮南投縣綜合性身心障礙福利服務大樓，由榮服處羅婷婷副處長帶領榮欣志工埔里隊，偕同傳悅愛心協會領隊何師姐及眾師兄姊辦理春節物資捐贈及發放活動，羅副處長並代表榮服處致贈感謝狀予傳悅愛心協會，表達對該協會多年來提供各式愛心物資，嘉惠地區有服務需求榮民眷的感謝之意。
「中華民國傳悅愛心協會」長期與南投縣榮服處合作，於每年分別於春、秋兩節前夕於埔里鎮發送愛心物資，共同關懷埔里、國姓地區弱勢榮民眷長輩們，當日羅副處長偕同地區服務幹部、榮欣志工等一行，除於現場協助年邁榮民眷領取物資外，對於身障行動不便之榮民眷親送物資到府，領到物資的榮民眷紛紛對協會的愛心表達感謝，長輩們在感受到榮服處對他們的關懷，感動的心情溢於言表。
羅婷婷副處長表示，榮服處藉由春節前聯結善心團體，辦理發放愛心物資活動，照顧榮民眷家庭，期望透過「善的循環」，以溫暖關懷照亮社會各個角落，對生活遭遇困境榮民眷，利用民俗節慶前給予關懷，讓榮民眷都能溫馨歡喜過節。
