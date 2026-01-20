南投榮服處連結清德寺與佛光會分送臘八粥 暖胃又暖心

南投縣榮服處連結佛光山清德寺及國際佛光會南投第二分會資源分送暖心臘八粥。(圖：南投縣榮服處提供)

▲南投縣榮服處連結佛光山清德寺及國際佛光會南投第二分會資源分送暖心臘八粥。(圖：南投縣榮服處提供)

農曆十二月初八俗稱「臘八節」，亦是釋迦牟尼佛成道之日，南投縣榮民服務處連結佛光山清德寺及國際佛光會南投第二分會，由王怡文處長偕同榮欣志工於二十日上午到南投市和興宮領取現場熬煮熱騰騰的臘八粥，預計發送給南投市鄰近地區榮民眷及前往榮服處洽公的民眾，傳遞來自清德寺師父與佛光會師兄們的關懷與祝福，王處長並致贈感謝狀表達感謝之意。

廣告 廣告

相傳「臘八粥」緣起於釋迦牟尼佛成道前，曾獨自坐在菩提樹下，靜觀思維，苦行中，每日只吃一麻一麥，因曾受牧羊女供養乳糜（用牛奶酥油調製的粥）並於農曆十二月八日這天悟道，後人以臘八粥象徵這碗供養佛陀的乳糜，吃粥紀念，以慶祝釋迦摩尼佛成道。爾後，開始盛行每到臘八，民間便以糯米、紅蘿蔔、松子、紅豆、白果、青江菜、花生、蓮子、芋頭等煮成臘八粥，寓意著祈求平安、保佑團圓與豐收，紀念這有意義的日子。

王處長表示，臘八節是從禪宗寺院的歲末活動傳播到民間，臘月主要來自年終祭祀的意義，通常臘八祭祀過後，正式準備過年，進入春季，周而復始。透過與佛陀成道日結合，成為過年前充滿喜樂的節慶食物。感謝佛光會南投分會與佛光山清德寺年年與榮服處結緣，傳遞溫暖與關懷，讓榮民眷透過「臘八粥」感受春節腳步將近的喜慶氣氛。

該處新進榮欣志工林育猷，教職退休後，投入榮服處榮欣志工行列，平時協助榮服處關懷訪視獨居榮民眷，總是帶著歡喜心陪同長輩聊天、關心生活起居，深得長輩信任；今日陪同該處吳瑞得總幹事前往遺眷林奶奶家，親手將溫熱的臘八粥送予長輩並陪同一起享用，暖胃又暖心，她表示滋味特別不同。

因近日氣候變化大，南投榮服處也特別提醒長輩們早晨起床動作要放緩，先活動活動身體，做好保暖再下床，避免驟然接觸冷空氣導致身體不適；榮服處將持續致力於地區社福團體的鏈結工作，整合各方資源，建構更完善的服務網絡。