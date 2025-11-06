南投榮服處關懷訪視榮民眷宣導普發萬元防詐騙 守護財產安全

南投榮服處副處長羅婷婷率員訪視榮民眷，並宣導普發萬元防詐騙。(南投榮服處提供)

▲南投榮服處副處長羅婷婷率員訪視榮民眷，並宣導普發萬元防詐騙。(南投榮服處提供)

為落實關懷榮民及遺眷生活，並加強防詐騙宣導，南投縣榮民服務處副處長羅婷婷近日率領輔導員及社區組長，前往南投市及名間鄉地區訪視榮民眷，除致贈愛心物資外，也主動宣導近期政府普發萬元相關政策及防詐騙觀念，提醒長者提高警覺，守護自身財產安全。

羅副處長表示，近期政府推動普發現金政策，詐騙案件也隨之增加，不肖份子常以冒名撥打電話或假網站連結誘騙個資、金錢。榮服處特別藉由訪視機會，提醒長者提高警覺，不點陌生簡訊、不隨意提供個資及存摺帳號，如有疑慮應立即撥打165反詐騙專線查證，確保自身財產安全。

除主動走訪關懷外，榮服處也利用榮民眷臨櫃洽辦各項業務時，同步進行防詐騙宣導，讓每一位到訪的榮民及眷屬都能即時獲得最新的防詐資訊與協助。透過面對面的關懷與即時提醒，讓防詐意識深入社區、守護榮民家庭。

南投縣榮服處關懷榮民眷是持續推動的重要工作，未來將結合更多資源，深入各鄉鎮進行訪視與宣導，讓榮民服務「關懷更即時、服務更周全」，共同打造安心、安全又溫暖的榮民社區。