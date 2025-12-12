南投榮欣志工熱心服務 獲輔導會多項殊榮

記者黃清衛／綜合報導

南投縣榮服處處長王怡文日前率領南投榮欣志工團隊，參加輔導會「114年績優榮欣志願服務表揚典禮」暨社福機構參訪活動。南投縣榮服處志工團隊表現優異，獲獎計有「績優志願服務運用單位」；「績優承辦人員」陳政德；「績優社區志願服務組長」吳佳蓉；「績優榮欣志工」林玉芬、林佳燕、陳秋刀及曾吉賢等。頒獎時全場熱烈歡呼，肯定志工服務成果，也感謝志工夥伴們無私奉獻及努力。

南投縣榮欣志工團隊歷年來各項表現亮眼深獲好評，今年再度受輔導會指定於活動中表演壓軸節目，王怡文帶領榮欣志工大哥大姊們共同演出「南投姑娘嫁娶趣」，呈現出團結活潑與熱鬧氣氛，並邀請現場嘉賓共舞，充分展現南投榮欣志工的活力與熱情。

為不斷充實志工服務的知能，行程中也安排志工團隊參訪台北市樂昱居家長照機構行程。期藉透過實地交流，讓志工們更能深入了解長照服務及社福機構的運作，腦力激盪未來服務的多元可能，增添榮欣志工的視野與成長；王怡文指出，未來將持續透過資源連結，強化志工能量，與志工伙伴攜手，為榮民眷提供更完善的服務。

王怡文強調，此次活動不僅是肯定榮欣志工多年來的辛勞付出，更是提供志工間彼此交流學習、共同成長的重要機會；榮欣志工是榮民服務體系中最堅實的後盾，無論是在居家關懷訪視、各類活動支援或榮院照護服務，只要有需要，榮欣志工總能義無反顧貢獻心力。未來將持續與各單位交流合作，精進志工服務品質，讓榮欣志工在服務過程中持續發光發熱。

輔導會「114年績優榮欣志願服務表揚典禮」，主任委員嚴德發與南投縣榮服處榮欣志工表演團隊合影留念。(南投縣榮服處提供)

南投縣榮服處處長王怡文帶領榮欣志工共同演出「南投姑娘嫁娶趣」，充分展現志工團隊的活力與熱情。(南投縣榮服處提供)

南投縣榮服處榮欣志工團隊參訪台北市樂昱居家長照機構，透過實地交流，增進志工服務品質。(南投縣榮服處提供)