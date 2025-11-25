臺版侏羅紀公園 明年震撼登場

記者劉昕翊／臺北報導

準備好踏入侏羅紀公園了嗎？全臺年度最強親子話題展《恐龍大復活 關渡探險樂園》，將於明年1月17日至後年2月21日，在臺北關渡碼頭震撼登場，集結近70隻超擬真動態恐龍，搭配互動體驗、聲響系統等，打造臺版《侏羅紀世界》；早鳥票券將於12月1至14日開賣。

樂園占地1500坪，規模為北臺灣首見，園區包含三疊紀、侏羅紀、白堊紀3大生態場景重建，霸王龍、異特龍、梁龍、腕龍、迅猛龍群將全數上線，其中，最大恐龍高達13公尺、長20公尺，且融入機械動態、呼吸特效、地面震動、360度環場聲效，打造宛如「恐龍就在眼前醒來」的逼真體驗，讓民眾近距離感受「在你身邊呼吸」的震撼。

廣告 廣告

另外，也規劃「恐龍騎乘」孩子化身馴龍師，跨坐暴龍、角龍威風凜凜；「恐龍餵食」體驗「餵恐龍」的震撼；「恐

龍氣墊樂園」設置大型氣墊滑梯；「腫頭龍對戰區」與對手一起PK，爭當恐龍王等4項互動體驗。現場還將有恐龍明星不定時巡場，「小恐龍偶裝明星」每日出沒，主動找孩子打招呼、合照。

活動也推出多項限定周邊商品，包含恐龍紀念徽章、限量毛公仔、侏羅紀印象玩具、模型、展期限定收藏票卡等豐富內容，等待民眾收入囊中。

全臺年度最強親子話題展《恐龍大復活 關渡探險樂園》，明年1月17日震撼登場。（時藝多媒體提供）