南投檢傳訊男警「X棒給我看一下」慘了！ 懲戒法院拔原職轉檢事務官

南投地檢署檢察官王元隆對男警性騷，遭到懲戒法院判處免職轉任。（示意圖／pixabay）

南投地檢署檢察官王元隆在辦案期間認識1名男警，並多次撫摸其大腿內側以及傳送騷擾訊息，包括「陪我去泡溫泉」、「肉X給我看一下」等，另該名男警感到不適以及驚慌後提告。南投地檢署以依性騷擾防制法起訴外，懲戒法院職務法庭也於今（11月7日）火速免除其檢察官職務，轉任至台中地檢署檢察事務官，並即日起停止其檢察官職務，可上訴。

司法官班38期結業的王元隆雖喪偶但有1子，去年因偵辦毒品案件，結識了1名男警，隨後多次傳送含有性暗示的訊息，包括「好想去泡溫泉，陪我去」、「肉X給我看一下」「如果願意的話以後案子隨你發揮」等，並兩度在南投地檢署檢察官研究室內，觸摸男警大腿以及背部。

事後，男警忍無可忍決定提告，南投地檢署也旋即分案調查。雖然調查期員，王元隆否認犯行，並表示警方是因被得罪才挾怨報復，但經過檢方查扣手機簡訊等紀錄以後，檢方也於去年的5月對王元隆提起公訴，最後案件因男警接受賠償及道歉撤回，但全案仍交給檢察官評鑑委員會，最後決議將期送交懲戒法院職務法庭議處。

職務法庭於今日作出判決，合議庭認為王元隆的行為損害檢察官形象，有違職務倫理，因此將他免除檢察官職務，轉任台中地檢署檢察官，並於即日起停止王元隆執行檢察官的職務。

