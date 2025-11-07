南投檢察官性騷鮮肉男警被起訴 遭免職、停職轉任事務官

南投地檢署男檢察官王元隆，因性騷擾年輕男警，今（7）日職務法庭作出判決，將他免除檢察官職務，轉任台中地檢署的檢察事務官，職務法庭也裁定，即日起將王元隆停止檢察官職務，可上訴。

南投地檢署男檢察官王元隆，因性騷擾年輕男警，遭職務法庭免除檢察官職務，轉任檢察事務官，並停止檢察官職務。（圖／資料畫面）

年屆6旬的王元隆身為婦幼專組檢察官，專責承辦性侵猥褻及性騷相關案件，卻趁辦案之便對男警伸出鹹豬手，不僅摸遍對方背部及大腿內外側，還傳送「XX給我看一下」等含有性暗示的訊息，台南地檢署也火速以違反《性騷擾防制法》提起公訴。

據了解，現年55歲的王元隆是司法官38期結業，已婚但喪偶，育有一子。他因偵辦毒品案件，進而認識年齡相差30歲的年輕男警。王元隆得知男警年約20多歲後，開始傳送不當訊息，包括「也太補眼睛了」、「欸！我要看鮮肉欸」、「小鮮肉感覺很可口」，甚至表示「案件隨你發揮」等語。此外，他還邀約男警泡溫泉，傳訊「好想去泡溫泉、陪我去」、「陪我去過年後了！湯屋！」等充滿性暗示的內容，讓男警不堪其擾。

2024年2月20日中午，男警為辦案獨自前往南投地檢署拿資料，王元隆帶他到地檢署4樓的檢察官研究室，兩人坐在長沙發上談話時，王元隆的手摸向男警的背部和左大腿偏內部隱私處，導致男警嚇到縮起身體。同年4月23日下午，當男警再度前往地檢署拿案件資料時，王元隆再次帶他到研究室，並摸遍他的背、肩膀後方及大腿內、中、外側隱私部位。男警因此感到身心不適，甚至前往精神科就診，出現焦慮和憂鬱傾向。

案發後，時任南投地檢署檢察長黃元冠表明不護短，在男警尚未提告前，就主動分案由婦幼專組主任檢察官偵辦，並將王元隆調離婦幼專組。法務部隨後以「人地不宜」為由將他調往彰化地檢署，但彰檢大反彈，最終改調雲林地檢署。檢方表示，除了被害人證詞外，還查扣了手機簡訊等紀錄，性騷擾事證明確，去年5月依性騷擾防治法起訴王元隆，並將他移付評鑑。

職務法庭審理後認為王元隆的行為損害檢察官形象，違反職務倫理，因此判決免除其檢察官職務，改任台中地檢署檢察事務官，職務編號「A600685」，並裁定即日起停止其執行檢察官職務。此案可上訴。

