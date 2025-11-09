墨啡最引人注目的，莫過於它得天獨厚的地理位置－緊鄰著一片稻田景觀。這片金黃或翠綠的田野，隨著季節更迭變幻著色彩，為咖啡廳的所有角落都增添了一份詩意與生機。當微風吹過，稻浪翻滾，那份鄉野的寧靜與純粹，瞬間穿透人心。而墨啡的建築，則以其鮮明的鵝黃色調，勾勒出濃厚的歐式風格，這色彩不僅溫暖，更顯得明亮而有活力，在藍天白雲的映襯下，自成一幅美麗的畫作。

▼墨啡的庭園內點綴在綠意中的小魚池，池水清澈，悠游著色彩斑斕的小魚。而庭園中那幾隻可愛的小鴨鴨，牠們邁著笨拙卻又無比討喜的步伐，在草地上、池邊閒逛，有時發出幾聲嘎嘎的叫聲，那份純真的快樂，瞬間融化了都市生活的疲憊。

廣告 廣告

餐廳的內部空間，以其典雅而舒適的佈置，為用餐者提供了一個寧靜且有質感的環境。暖色調的燈光、精心挑選的傢俱，共同營造出一種溫馨而高雅的氛圍，這裡沒有過度的奢華，卻處處流露出主人的品味與對細節的講究。

墨啡的餐廳後方，店家飼養的可愛羊駝，而且店家還為羊駝打造了一片寬敞的空間，看著牠們或許悠閒地啃食著青草，或許好奇地望著來往的客人，每一個小小的舉動，都充滿了無盡的童趣與溫情。

▼若您偏愛戶外的開闊與涼爽，墨啡後方還特別設置了一排高腳椅座位，坐在此處，便能迎著徐徐吹來的涼風，輕啜一口咖啡，讓思緒隨著微風飄遠，或僅僅是放空，享受這份難得的放鬆與自在。

墨啡提供的「冰滴典藏」，是透過長時間的冰水緩慢滴漏，將咖啡的精華逐點萃取出來。這個過程極大地降低了咖啡的酸澀感，卻能保留並放大其醇厚、順滑的口感。

墨啡的水果鬆餅，單品嚐鬆餅時可以感受到外緣那一層的酥脆，咬下後是紮實的內部，再淋上香甜的蜂蜜與新鮮水果一同品嘗，蜂蜜的溫潤甘甜，可以滲入鬆餅的紋理中，與水果的天然酸甜交相輝映，形成豐富而和諧的味覺層次。

南投墨啡咖啡館

南投市營中路138號

相關連結

【山水啡庭園餐廳】歐風建築、品味慢活、寵物友善

南投歐式庭園咖啡館、柯爾鴨、羊駝

【后里泰安羽粼落羽松】台中落羽松秘境、寵物友善

👉 歡迎來投稿分享吃喝玩樂遊記！