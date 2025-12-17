南投殺人棄屍白骨案2兇嫌聲押獲准

南投殺人棄屍白骨案，2兇嫌1自首、1落網，經南投檢方偵訊後，2人遭聲押獲准！（圖：民眾提供）

一名蔡姓男子，日前向屏東縣警察局枋寮警分局自首表示，2年前疑似因財務糾紛，勒斃一名劉姓女子，並將屍體棄置在南投與彰化交界的八卦山山區；經屏東警方會同消防搜救人員，前往疑似棄屍地點搜尋，卻都遍尋不到嫌犯所供稱的遺體。

經由警方人員，前往屏東縣車城鄉「福安宮」祈求土地公協助下，相當神奇的是，隔天就在彰化縣芬園鄉境內的山區，尋獲一個大型垃圾帶，赫然發現裝有一具已經只剩白骨的遺體，初步認為正是蔡嫌所供稱，在2年前遇害劉姓女子的遺骸；警方也依據蔡姓主嫌的供詞，隨後逮捕一名涉嫌共同犯案的陳姓男子；警方將全案依「殺人罪嫌」移送南投地檢署偵辦。

南投地檢署表示，承辦檢察官已完成相驗疑似遇害者的遺骸，因為遺體已經完全腐爛成白骨，後續將進行DNA比對以確認死者真正的身分；因檢方認為蔡姓與陳姓兩名嫌犯，涉犯共同殺人重罪，為避免後續有串證或滅證之虞，因此，向南投地方法院聲請羈押禁見，經院方審理後裁定獲准。

※中廣提醒：未經判決確定，應推定為無罪。