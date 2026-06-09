南投民代結合慈善團體 端節送物資關懷弱勢家庭

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

國姓民代謝佛青未來會持續走入地方、傾聽民意、關懷不缺席。（記者蔡秉榮攝）

▲國姓民代謝佛青未來會持續走入地方、傾聽民意、關懷不缺席。（記者蔡秉榮攝）

一份物資、一顆粽子，不只是生活上的幫助，更傳遞著人與人之間互相關懷的溫度，端午佳節將至，行善不間斷國姓民代謝佛青、魚池民代林玉祥與南投市民代參選人沈俊偉，攜手民間力量一同參加中華松瑞池園慈善會，端午佳節粽子及物資發放活動，向長期默默付出的慈善會夥伴表達敬意與感謝。

多年來，國姓民代謝佛青、魚池民代林玉祥與南投市民代參選人沈俊偉，結合中華松瑞池園慈善會秉持關懷弱勢、回饋社會的精神，在春節、端午節及中秋節等重要節慶，都持續準備物資與生活用品，將溫暖與關懷送到有需要的家庭手中，讓更多人感受到社會的愛與支持。

廣告 廣告

國姓民代謝佛青、魚池民代林玉祥與南投市民代參選人沈俊偉共同表示，寒冬送暖地方關懷並非一次性的善舉，而是常年來持續推動的承諾，希望透過穩定不間斷的行動，讓弱勢家庭急需要的鄉親在最需要的時候感受到社會的溫度，唯有長期耕耘、凝聚更多善心力量，才能真正讓關懷落實在每一個角落。

地方民代感謝慈善會長期投入公益，也感謝所有善心人士的支持與付出，共同讓這份愛持續在地方傳遞，民代與參選人也會持續關心基層需求，陪伴鄉親，共同打造更溫暖、更有愛的社會，持續以實際行動關懷弱勢族群，將服務與愛心落實在基層。

齊心行善的溫暖力量，鄉親們對民代細心照護與為民喉舌深感謝意，感謝他們的數十年如一日，展現社會各界長期支持公益、共同投入善的循環，每年節慶前，一定會協助寒冬送暖的活動，期盼為弱勢家庭減輕年節負擔，也能獲得更全面的照顧。

民意代表的責任不只是在問政，更要在生活中陪伴鄉市民，將愛心化為實際行動，讓需要幫助的人不被遺忘，希望讓弱勢家庭在寒冬中迎來一個溫暖與安心，很高興與社團法人中華松瑞池園慈善會一同準備美味肉粽，分享給各鄉里的鄉親朋友，一起感受端午節的溫馨與喜悅。