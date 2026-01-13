南投水里小貨車下坡失控翻覆 2死2傷

載運肥料的貨車下坡失控翻覆造成二死二傷現場。(圖：集集警分局提供)

南投水里鄉山區產業道路，十日下午陳姓男子開著自小貨車，後車斗乘載三名外籍，行經山區產業道路，於下坡時失控自撞電線桿後翻覆，陳男當場死亡，車斗三人則拋飛一死二傷，肇事原因及責任歸屬仍待調查釐清。

集集警方表示，於十日中午十二點半許於水里鄉山區產業道路發生A1交通事故，事發地點在水里偏遠山區，當時陳男開著三噸半貨車載約五十包肥料，車斗上還載有三名工人，一車四人前往山區送肥料，因道路陡坡，車輛於下坡時失控自撞電線桿後翻覆，造成二死二重傷。

警方說，經調查駕駛人為本國籍陳姓男子，後車斗乘載三名為逾期失聯印尼籍移工，駕駛陳男因強烈撞擊、頭部重創當場死亡，車斗三名移工則被拋飛，其中一人傷勢嚴重送醫不治，其餘二人分別是腿部骨折與腦震盪，目前仍在醫院治療。警方查出死者，移工失聯約十年、（印尼籍、四十六歲），傷者，觀光簽証逾期停留二年（印尼籍、四十四歲）及觀光簽証逾期停留十個月（印尼籍、三十三歲)，至於肇事原因，仍要進一步調查。