南投水里遊客中心/探索寶島自然生態





位於南投縣水里鄉台16線15.3K處的玉山國家公園水里遊客中心，不僅是親近臺灣最高峰玉山的門戶，更是資訊匯集、生態教育與藝文展覽的多元平台。其地理位置的便利性，使其成為許多遊客在規劃玉山行程前，獲取詳實資訊、感受國家公園魅力的首選之地。遊客中心一樓不僅提供園區影片導覽、生態影片欣賞，還設有入園入山申請服務，是登山山友及一般民眾的最佳補給站。

「台灣國家公園黑熊保育特展」此展覽透過詳盡的解說看板，娓娓道來玉山國家公園在台灣黑熊保育研究上的歷程與階段性成果，讓參觀者得以一窺保育人員的辛勤付出。展覽內容更擴展至全球視野，介紹了現存的八種熊科動物，牠們的分布、獨特的生存狀況，以及透過圖片展示了貓熊、眼鏡熊、美洲黑熊等代表性物種的分類特徵。

另一項特展是「雲端上的白鷹」，此展覽聚焦於玉山國家公園內重要的生態指標－玉山及熊鷹。透過展示板，參觀者可以深入了解這些翱翔於臺灣屋脊的生命，以及牠們在嚴峻高山環境中的生存智慧與生態角色。這些特展不僅僅是知識的傳遞，更是對生命價值與自然保育議題的深刻迴響，提醒著我們共同守護這片土地的生態多樣性。

在飽覽了豐富的生態與文化資訊後，遊客中心內的商店提供了絕佳的休憩與品味空間。這裡販售著飲品、輕食、服飾、紀念品、咖啡、茶葉及登山用品等多元商品。

茶飲選擇了先前在松柏嶺茶文化主題館初識的「白茶」，據說這裡的白茶是來自百年原始森林環繞的大雪山茶區，經手工採摘、日光萎凋乾燥，不經揉捻與炒製，保留了茶葉最純粹的本質與養分。啜飲一口，清甜柔和的茶湯入口，隨之而來的是溫潤的回甘，毫無一絲苦澀，彷彿將高山的清新氣息融入了味蕾。

