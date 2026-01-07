南投水里147線拓寬工程斥資上億 許淑華：健全南北向道路系統 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／南投報導

南投縣內的投147線是國姓鄉、水里鄉聯絡要道，水里鄉民多年盼能拓寬改善，經南投縣府向中央積極爭取，列入生活圈道路交通系統建設計畫，今（7）日在新興村舉辦開工祈福活動。南投縣長許淑華表示，拓寬道路有助於烏溪線與濁水溪線鄉鎮路網，健全南投縣南北向道路系統，促進農產運輸效率、帶動地方觀光產業發展及經濟活絡。

許淑華說，南投縣幅員遼闊，從國姓到水里，地方鄉親一直期待有一條安全、便利的道路。縣府之前已完成147線0公里至7公里加300公尺路段拓寬，這是第二階段工程，未來全線打通後，不僅可讓甲類大客車通行、方便會車，更能串聯鄉鎮觀光路線，對農作物運輸、學生通學及地方發展都帶來重大助益。

新興村長邱明光表示，地方自102年起即積極爭取該道路拓寬，居民期待已久，協商過程中不但地主全力配合，看到工程開工並舉辦祈福典禮，真的是太高興了！

縣府工務處長張弘岳表示，該項工程總經費新1億2130萬元，包括用地費2020萬元，中央補助81%約9825.3萬元，地方自籌19%，計2304.7萬元。該項工程全長577公尺，主要工項包括懸臂式擋土牆、L型擋土牆、排水暗溝、集水井、箱涵、DET-1混凝土滯洪池、DET-2生態滯洪池、DET-3混凝土滯洪池，以及瀝青混凝土路面等，預定今年10月2日完工。完工後，該路段將拓寬為淨寬9公尺雙向車道，大幅改善會車困難及通行安全問題。

「這條路不只是一條道路，更是鄉親回家的安心路、連結希望與安全的生命線。」許淑華並感謝立委及相關單位向中央爭取經費，以及縣議員陳淑惠、在地村長與地主們的積極配合與溝通，讓工程順利推進。她強調，完工後，將有效提升區域交通安全性與可靠性，彰顯縣府對交通基礎建設及區域發展的堅定承諾。

