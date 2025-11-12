南投沒放颱風假臉書被灌爆 許淑華：「科學數據判斷」平常心看待
鳳凰颱風來襲，中部縣市苗栗以南除了南投縣，幾乎今（12）日都放颱風假，只有南投縣正常上班上課，南投縣長許淑華接受媒體訪問表示，颱風假最主要的依據還是來自中央氣象單位，昨晚8點以前有做最後的評估，第一是南投沒有發布陸上警戒，第二是風力雨勢都沒有達到標準，要不要放颱風假對於縣市首長來說是一個很大的挑戰，但從科學得到的數據來做判斷，這個是比較正確的。對於網路網友許多的留言，這都是縣市首長會碰到的日常，平常心看待就好了！（張文祿報導）
許淑華縣長接受媒體訪問，她說，要不要放颱風假成為很多縣市首長要去思考的因素，特別是很多鄉親認為中彰投是共同生活圈，台中彰化都有放颱風假，而這個最主要的依據還是來自中央氣象單位。
許淑華表示，昨天晚上8點以前有做最後的評估，第一是南投沒有發布陸上警戒，第二是風力雨勢都沒有達到標準，昨天也特別到信義鄉，也有打電話給仁愛鄉，因為南投縣最擔心的就是山區的雨勢比較大，最後做出綜合的判斷，就是今天上班上課。她理解部分民眾希望可以放假，但對於縣市首長來說是一個很大的挑戰，從科學得到的數據來做判斷這個是比較正確的。
許淑華說中彰投生活圈如果擴大就包括雲林跟苗栗，如果有一個縣市放颱風假，是不是其他縣市也要放假，中彰投生活圈是一個參考，最重要的是依據中央氣象署的標準，且最主要的是關注自己縣內的狀況。
許縣長說，昨晚做出決定前也有跟台中市跟彰化縣聯絡，還是會考慮其他縣市的情況，但最重要是以自己是否達到條件。
至於眾多的網路留言，許縣長說，這都是縣市首長會碰到的日常，平常心看待就好了，沒有放的就會被留言，而南投縣今天也無風無雨，她說沒有對不對，這有時候就是按照現況去做發布，許淑華最後還是請所有民眾做好防颱準備。
其他人也在看
颱風鳳凰襲台 許淑華說明南投未放假原因 (圖)
颱風鳳凰逼近台灣，南投縣12日正常上班、上課，南投縣長許淑華臉書（Facebook）粉絲專頁遭網友不滿留言「灌爆」，許淑華12日受訪表示，能理解部分民眾希望放假，但依科學數據判斷較正確。中央社 ・ 1 天前
南投未停班課臉書被灌爆 許淑華：依科學判斷較正確
（中央社記者蕭博陽南投縣12日電）颱風鳳凰來襲，南投縣今天正常上班上課，縣長許淑華臉書粉絲專頁遭不滿網友「灌爆」；許淑華說，能理解部分民眾希望放假，但依科學數據綜合判斷較正確。中央社 ・ 1 天前
鄉親敲碗盼跟進中彰停班停課 南投縣府給不放假原因
台中市政府、彰化縣政府相繼宣布12日停止上班、上課，同屬中彰投一日生活圈的南投縣12日沒有颱風假，得上班、上課，面對網友至縣長許淑華臉書頻敲碗要颱風假，縣府回應，風力及24小時雨量預測均未達到停班停課標準，12日正常上班、正常上課。中時新聞網 ・ 1 天前
南投縣明正常上班上課
鳳凰颱風襲台，南投縣政府晚間8點20分宣布，因縣內風雨尚未達到停班停課標準，明（12日）天星期三正常上班、正常上課。南投縣政府表示，根據中央氣象署預測，南投縣明天平均風力4至5級，最大陣風6至7級；24小時雨量預測平地小於50毫米、山區50到100毫米，尚未達到停班停課標準，因此明天正常上班、正常上自由時報 ・ 1 天前
南投脫鉤沒放假 學生自製「熱愛學習」立牌師生苦笑
鳳凰颱風來襲，中部各縣市都放颱風假，但南投縣這次卻「脫鉤」正常上班上課，有學生家住台中、在南投就學，只能請爸媽載他來上課，另外有住彰化的學生，自己騎電動自行車來，而暨大附中，還有學生在座位放了一塊自製...華視 ・ 1 天前
颱風鳳凰襲台雲林稻農搶割 菜農搶收買氣弱跌多漲少
（中央社記者姜宜菁雲林縣12日電）颱風鳳凰逼近，雲林稻農搶割，西螺鎮農會碾米廠連3天24小時營運，收購量較往年多出1倍；而菜農則趁著陰天搶收蔬菜，西螺果菜市場菜價因承銷商未進場、買氣弱跌多漲少。中央社 ・ 1 天前
南投列颱風警戒區 民眾沒颱風假乖乖上班
鳳凰颱風減弱暴風圈縮小，中央氣象署深夜11時30分起到今天清晨颱風警報，已將南投列入警戒區域，南投縣是中部唯一正常上班上課縣市，雖仍有民眾清晨在縣長或縣府臉書留言「我要放假」、「列入警戒區還不放假」，但因無風無雨，留言越來越少，大家接受事實準備上班上課。自由時報 ・ 1 天前
稻作成熟遇鳳凰颱風 雲林西螺農會24小時收購稻穀
二期稻作剛成熟卻遇上鳳凰颱風來襲，西螺鎮農會9日特別啟動「24小時不斷電」收購稻穀作業，稻農排隊等割稻機，甚至凌晨3點還有稻穀車在運輸。西螺鎮農會總幹事廖錦富表示，3天來收購的稻穀量約占全鎮三分之一產量。中時新聞網 ・ 1 天前
颱風鳳凰襲台 雲林菜農搶收 (圖)
颱風鳳凰逼近，雲林縣菜農12日趁著陰天搶收蔬菜，西螺果菜市場菜價因承銷商未進場、買氣弱呈現跌多漲少。雲林縣長張麗善（左2）、國民黨立委張嘉郡（右1）等人到場關心。中央社 ・ 1 天前
颱風假安心上班 台中慈濟醫院首推專人托育醫護子女
台中市政府因應鳳凰颱風宣布12日停班停課，但肩負救護重任的醫護人員仍須逆風前行正常上班，家有幼童的醫護同仁堅守崗位，卻難免心繫孩子在家的安危，台中慈濟醫院體貼醫護人員兩難，12日首次推出同仁子女托育服務，打造同仁家庭「颱風天避風港」，成為醫療界少見的創新福利。中時新聞網 ・ 1 天前
中台灣治理平台破局？唯獨南投沒放颱風假 許淑華回應了
鳳凰颱風來襲，中部5縣市12日停班停課，唯獨南投縣正常上班、上課，網友在縣長許淑華臉書留言「為何不同步？外縣市要冒風雨咕嚕咕嚕來上班」，質疑中台灣治理平台破局？許淑華否認，強調依中央氣象署提供的科學資料，並綜合縣內各鄉鎮實際狀況所做的決策。中時新聞網 ・ 1 天前
烤鴨店冷凍櫃因淹水位移毀 業者：損失近兩百萬
鳳凰颱風現在雖然已經減弱為輕颱後段班，不過小琉球沿海地帶風浪依舊非常強勁。 #鳳凰 #最新颱風動態 #最新颱風路徑 #颱風假 #停班課 #颱風警報 #鳳凰颱風動向 #即時災情 #颱風新聞 #颱風直播 #颱風路徑 #氣象署 #陸警 #海警 #強風豪雨 #豪雨 #大豪雨 #暴風圈東森新聞影音 ・ 1 天前
造謠砸錢換蕭美琴演講 他機場被逮！露笑：反串文違什麼法？
副總統蕭美琴7日在歐洲議會出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）大會並發表演說，卻有網友在社群平台上聲稱「台灣捐80億歐元才換來機會」，總統府澄清並報案。警循線鎖定陳姓男子涉有重嫌，今（11/12）下午前往機場逮人。陳男受訪則稱，一看到法國BBC就知道是假的，就是反串文，不懂違反什麼法律。太報 ・ 1 天前
快訊／鳳凰颱風恐「穿心台中」炸風雨！盧秀燕宣布了：明日停班停課
鳳凰颱風持續接近，颱風暴風圈邊緣預估將在週三（12日）凌晨過後開始影響南部沿海，白天期間陸續涵蓋雲林、南投以南地區及花東沿岸，預估最快週四（13日）颱風警報可望解除。其中台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、雲林縣濱海鄉鎮等縣市的風力預報達停班課標準。對此台中市政府表示，三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鬧烏龍！張麗善粉專誤傳「上班上課」秒刪 縣府回應了
鬧烏龍！張麗善粉專誤傳「上班上課」秒刪 縣府回應了EBC東森新聞 ・ 1 天前
中正二暖警出擊 九旬長者秋日迷途終平安返家
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】秋意漸濃、天氣漸涼，臺北市中正第二分局思源街派出所警員林諺棠、吳征衛日前執行巡邏勤 […]民眾日報 ・ 1 天前
張麗善臉書po上班上課4分鐘後刪文 民眾罵翻
颱風來襲，雲林縣長張麗善臉書專頁貼出「照常上班課」訊息，結果4分鐘後火速刪文，改貼「停班停課」，訊息反反覆覆，民眾氣得灌爆縣長粉專，痛批「到底放不放假？」另外南投縣宣布上班上課，縣長許淑華臉書，也被民...華視 ・ 1 天前
藍營推動「立院兩岸對策小組」：才能真正保護沈伯洋
大陸日前以涉犯「分裂國家罪」，對立委沈伯洋立案調查，賴清德總統11日喊話立法院長韓國瑜，應站出來維護國會的尊嚴、台灣人民言論自由。對此國民黨團12日提出三方案，包括建請賴清德收回「對岸是敵對勢力」、尋求美日幫忙以及立院跨黨派成立「立法院兩岸事務因應對策小組」。國民黨強調，「解鈴還須繫鈴人」，大家對焦解決問題方式，才能真正保護到沈伯洋人身安全。中時新聞網 ・ 1 天前
雞立鶴群？南投、桃園不放颱風假 網友反應兩極
即時中心／林耿郁報導鳳凰颱風目前已抵達西南外海，暴風圈將接觸陸地，苗栗以南縣市全面宣布停班、停課，但「鶴立雞群」的南投縣維持正常上班、上課，引發民眾高度不滿；另一方面，昨（11）天獨排眾議放假的桃園，今（12）天也維持正常上班、上課，引發網友兩極反應。民視 ・ 1 天前
鳳凰颱風來襲 高鐵再加開4班南港至台中全自由座列車
因應鳳凰颱風來襲，台灣高鐵宣布今天上午6時起改採「每站停靠、全車自由座」模式行駛，中午再宣布增開4班次南港至台中之南下列車，均為全車自由座（商務車廂除外）並沿途停靠各站。高鐵為避免鳳凰颱風風暴驟雨影響，今天（12日）每小時開車3班次全車自由座列車，原班表各班次列車均取消，中午又宣布傍晚5時半至6時半自由時報 ・ 1 天前