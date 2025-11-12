南投沒放颱風假臉書被灌爆 許淑華：「科學數據判斷」平常心看待

對於網路網友許多的留言，許縣長說這都是縣市首長會碰到的日常，平常心看待就好了！（圖：縣政府提供）

鳳凰颱風來襲，中部縣市苗栗以南除了南投縣，幾乎今（12）日都放颱風假，只有南投縣正常上班上課，南投縣長許淑華接受媒體訪問表示，颱風假最主要的依據還是來自中央氣象單位，昨晚8點以前有做最後的評估，第一是南投沒有發布陸上警戒，第二是風力雨勢都沒有達到標準，要不要放颱風假對於縣市首長來說是一個很大的挑戰，但從科學得到的數據來做判斷，這個是比較正確的。對於網路網友許多的留言，這都是縣市首長會碰到的日常，平常心看待就好了！（張文祿報導）

許淑華縣長接受媒體訪問，她說，要不要放颱風假成為很多縣市首長要去思考的因素，特別是很多鄉親認為中彰投是共同生活圈，台中彰化都有放颱風假，而這個最主要的依據還是來自中央氣象單位。

許淑華表示，昨天晚上8點以前有做最後的評估，第一是南投沒有發布陸上警戒，第二是風力雨勢都沒有達到標準，昨天也特別到信義鄉，也有打電話給仁愛鄉，因為南投縣最擔心的就是山區的雨勢比較大，最後做出綜合的判斷，就是今天上班上課。她理解部分民眾希望可以放假，但對於縣市首長來說是一個很大的挑戰，從科學得到的數據來做判斷這個是比較正確的。

許淑華說中彰投生活圈如果擴大就包括雲林跟苗栗，如果有一個縣市放颱風假，是不是其他縣市也要放假，中彰投生活圈是一個參考，最重要的是依據中央氣象署的標準，且最主要的是關注自己縣內的狀況。

許縣長說，昨晚做出決定前也有跟台中市跟彰化縣聯絡，還是會考慮其他縣市的情況，但最重要是以自己是否達到條件。

至於眾多的網路留言，許縣長說，這都是縣市首長會碰到的日常，平常心看待就好了，沒有放的就會被留言，而南投縣今天也無風無雨，她說沒有對不對，這有時候就是按照現況去做發布，許淑華最後還是請所有民眾做好防颱準備。