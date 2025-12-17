南投流感升溫 速打疫苗保平安

秋冬日夜溫差大，加上返鄉聚會活動增加，讓呼吸道傳染病風險升高。南投縣本周類流感門急診就診人次達1861人，相較前一周增加近約9.6％，提醒民眾流感疫情升溫，應把握時間接種疫苗。

南投縣衛生局表示，目前南投流感疫苗使用率高達93％，整體接種情形良好，但疫苗接種後約需2周才能產生足夠的保護力，尤其65歲以上長者及慢性病患者屬於高風險族群，尚未接種的鄉親，應把握時間完成接種。

衛生局長陳南松建議長輩們就近前往合約醫療院所或各地衛生所，流感與新冠疫苗也可同時施打於不同手臂，能兼顧便利與防護效果，避免感染後併發重症。

秋冬本就是呼吸道傳染病的好發季節，依疾管署監測資料統計，全國12月7日至13日類流感門急診就診人次達8萬5000多人，顯示疫情仍在高原期。從本流感季全國數據來看，累計已有380例流感重症、68例死亡個案，重症者以65歲以上長者及具慢性病史者為主，其中有高達92％未接種本季流感疫苗。

南投縣本流感季截至目前，累計7例重症、1例死亡。衛生局呼籲，高風險族群務必提高警覺，若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變或低血壓等危險徵兆，應立即就醫。民眾完成疫苗接種後，仍應落實勤洗手、戴口罩及注意咳嗽禮節等防疫措施，共同守護自己與家人健康。