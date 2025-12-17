南投流感累計7重症、1死亡 就診人次單周增加近1成

南投縣本周類流感門急診就診人次較前一周增加近一成，衛生局呼籲鄉親施打疫苗增加防護力。（南投縣政府衛生局提供／劉慧茹南投傳真）

氣溫起伏大加上聚會活動增加，讓呼吸道傳染病風險升高。南投縣本周類流感門急診就診人次達1861人，相較前一周增加約9.6％，提醒民眾流感疫情升溫，應把握時間接種疫苗。

南投縣政府衛生局表示，目前南投流感疫苗使用率達93％，但疫苗接種後約需2周才能產生保護力，尤其65歲以上長者及慢性病患者屬高風險族群，呼籲尚未接種的鄉親，應把握時間完成接種。

衛生局長陳南松建議，可就近前往合約醫療院所或各地衛生所，流感與新冠疫苗同時施打不同手臂，兼顧便利與防護效果，避免感染後併發重症。

他指出，秋冬是呼吸道傳染病好發季節，依疾管署監測資料顯示，全國12月7日至13日類流感門急診就診人次達8萬5000多人，疫情仍在高原期。從本流感季全國統計來看，累計已有380例流感重症、68例死亡個案，其中重症以65歲以上長者及具慢性病史者為主，92％未接種本季流感疫苗。

南投縣本流感季截至目前，累計7例重症、1例死亡。衛生局呼籲，高風險族群務必提高警覺，若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變或低血壓等危險徵兆，應立即就醫。民眾除完成疫苗接種外，仍應落實勤洗手、配戴口罩及注意咳嗽禮節等防疫措施，共同守護自己與家人健康。

