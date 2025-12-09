南投淪廢棄物棄置熱點！今年已查獲40件 7成是「營建廢棄物」

南投山區遭傾倒大量營建廢棄物。（南投縣環保局提供／劉慧茹南投傳真）

南投縣幅員廣大，好山好水成為宜居城市。然而民眾為貪圖方便非法丟棄家用垃圾或傾倒廢棄物的情況與日俱增，截至11月底，環保局已查獲40件，其中，營建廢棄物高達七成。雖全數依廢棄物清理法第46條刑罰規定移送偵辦，仍呼籲民眾共同協力檢舉，守護家園環境。

南投多山，市區與山區都有便利路網串連，然而不少民眾為貪圖方便非法傾倒垃圾。稽查科長白書豪舉出，早前名間鄉一處公墓旁，因地處偏遠，時常有民眾騎機車前往丟棄小包裝垃圾，陸續取締了20多件，情況才稍有減緩。

除了居民任意丟棄家用垃圾，南投也屢遭外來不法人士到境內傾倒大量廢棄物，尤其偏遠地區產業道路、河床地、農地、縣市交界處常成為環保蟑螂的棄置熱點，讓環保局、警政單位抓不勝抓。

環保局表示，今年截至11月底查獲的40件非法棄置廢棄物案，其中，有七成是營建廢棄物，成為取締的重中之重，還有如仁愛鄉在卡努風災後，有業者以回填名義傾倒大量廢土，都造成環境破壞。目前全數依廢棄物清理法第46條刑罰規定移送偵辦，刑責是1年以上5年以下有期徒刑，並得併科新臺幣1500萬元以下罰金。

環保局呼籲，營建或裝修工程產生的廢棄物，應委託合法清除業者運至核准收容場地處理，勿求方便私自堆棄，或尋找未具資格的清運管道。同時，提醒土地所有人、管理者善盡管理責任，對閒置土地設置圍籬、圍牆或監視設備，定期檢查，防止不肖業者傾倒廢棄物，維護自身權益。

民眾若發現非法棄置行為、車輛或可疑人士，可撥打110報案，也可撥打南投縣政府環境保護局陳情專線0800-066666通報，共同維護環境、守護家園。

