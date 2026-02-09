南投清境地區春節將湧遊客 分流避塞車 (圖)

▲大板根溫泉。圖 /業者提供 商傳媒｜記者彭耀／台北報導馬年揭開序幕，象徵新一輪奔跑與啟程，也提醒人們在加速之前，先為身心找回平衡。不必遠行，也能為自己安排一趟剛剛好的小旅行，從大台北與新竹地區出發，約1小時車程即可抵達新北三峽，串聯老街、人文與森林景觀，規劃一趟不疾不徐的近郊慢旅。▲大板根。圖 /業者提供 走進三峽老街，紅磚拱廊與傳統街屋交織出濃厚年味，漫步其間品嘗在地小吃，感受節慶前的日常溫度；再轉往鶯歌陶瓷老街，探訪陶藝工坊與文創選品，為新年添一件別具意義的生活器物。喜愛自然的旅人，也可延伸前往滿月圓國家森林遊樂區，沿著步道走進瀑布與溪谷環繞的山林，讓森林氣息為旅程充電。▲大板根森林步道。圖 /業者提供結束上半日的周邊走訪後，行程回到位於三峽插角里的「大板根森林溫泉酒店」，坐落於牛角尖山與內金敏山之間、大豹溪畔，園區本身即是一座占地17公頃的國寶級亞熱帶雨林，是新北市少數能同時體驗原始森林與天然溫泉的場域。園區內建築沿著椰林大道錯落分布，一踏入即可感受高聳林木包圍下的沉穩氛圍。後方規劃完善的森林步道，適合過年前放慢腳步健走，穿梭在百年老樹與蕨類植物之間，呼吸濕潤清新的空氣，讓身心

