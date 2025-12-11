南投清晨12.4度！北北基宜今防大雨 冷氣團週末報到低溫恐再下探

即時中心／綜合報導

東北季風持續影響台灣，今（12）日清晨平地最低溫12.4度出現在南投中寮及名間。中央氣象署指出，迎風面水氣增多，今日北部、東半部為陰短暫雨的天氣，其他地區仍為晴到多雲；北部及宜蘭花蓮低溫為18、19度，整日濕涼，而其他地區低溫為16至19度。週六晚間起冷氣團南下，各地將轉為乾冷天氣型態，要到下週二才會逐漸回暖。

氣象署說明，由於迎風面水氣增多，北部、東半部為陰短暫雨的天氣，尤其基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較明顯、持續，有機會出現局部大雨，外出請記得攜帶雨具備用；其他地區天氣變化不大，仍為晴到多雲、可見陽光。

氣溫方面，北部及宜蘭花蓮低溫為18、19度，高溫也只有21至24度，整日濕涼，而其他地區低溫為16至19度，且局部有輻射冷卻影響，溫度會再更低一些，白天高溫仍可來到26至28度，感受溫暖舒適。氣象署提醒要留意日夜溫差較大，早晚外出請多加衣物以免著涼。

離島天氣部分，澎湖多雲，20至22度，金門晴時多雲，16至21度，馬祖陰時多雲，15至18度。風浪方面，台南至桃園、恆春半島沿海及各離島易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風發生，海邊活動請多加留意。

13日（週六）白天受東北季風影響，北台灣天氣稍涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大，晚起大陸冷氣團南下，中部以北及東北部氣溫明顯下降；新竹以北、東半部地區、恆春半島及苗栗山區為陰短暫雨的天氣。

14、15日（下週日、一）受大陸冷氣團影響，中部以北及東半部天氣偏冷，低溫恐下探12度，南部早晚亦偏冷；天氣逐漸轉乾，上半天基隆北海岸、大台北山區、東半部地區、恆春半島及中部以北山區仍有零星降雨機率，下半天各地逐漸轉為晴到多雲。16日（下週二） 大陸冷氣團減弱，白天起各地氣溫回升，早晚天氣仍較涼，西半部日夜溫差大；各地為晴到多雲，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。

