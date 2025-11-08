南投清水溪變「牛奶河」 夾帶泡沫飄異味 疑遭偷排廢水
南投集集鎮清水溪近日驚現「牛奶河」奇景，河面從初中橋一路延伸至清水橋、林尾橋間出現大片白濁，還夾帶白色泡沫與異味，疑似有人偷排廢水造成汙染。南投縣環保局接獲通報後立即派員採樣檢測，並展開溯源追查，初步研判為上游住戶或業者排放廢水所致，將依法嚴懲，提醒民眾切勿以身試法。
集集鎮公所表示，當地民眾日前發現河水變白，懷疑遭非法傾倒汙水或廢棄物，隨即通報環保局稽查人員到場採樣。後續公所也將加強巡查與通報機制，呼籲居民協助守望，一同維護河川環境。
環保局指出，初步檢驗結果顯示，水質呈中性至偏鹼性，疑為廢水經區域排水管流入河道所造成，雖尚未查獲行為人，但汙染範圍廣、情況明顯，將持續擴大追查來源。
環保局提醒，若查獲任意棄置一般廢棄物，可依《廢棄物清理法》開罰1200至6000元；若排放廢水造成河川汙染，將依《水汙染防治法》處以3萬至300萬元罰鍰；若涉及事業廢水或事業廢棄物，不僅可罰到600萬元，還可能被勒令停工、停業，情節重大者更可依刑法追訴，最重判處5年徒刑。
鎮公所強調，清水溪是集集鎮的重要水脈與生態命脈，任何違法排放行為都是對家園的不負責任。未來將全力配合環保單位加強稽查，讓清澈溪水早日重回集集。
其他人也在看
新北率先啟動公私協力救災 鋰電池災害應變演練強化處理能力
因應近年來多起鋰電池相關災害事故，例如近期高雄三元能源科技工廠火災事件，為有效強化跨單位緊急應變處理能力、降低環境污染衝擊並確保市民生命財產安全，新北市環保局今（7）日於長庚國際能源公司辦理「鋰電池複合型災害應變演練」，演練除為首例環保局鋰電池災害應變演練，亦彰顯新北市主動建立標準作業，開創先例的積極態度。環保局副局長朱益君表示，鋰電池已是現代每個家庭的必需品，鋰電池製造或貯存場所如若發生火災可能會產生大量熱、煙並有氫氟酸氣體及許多未知的有毒氣體，且有難以撲滅並易重新燃燒等複合特性，應變難度極高，此次演練動員市府各局處、中央應變小組及民間單位共超過百人，強化公私協力，建立各單位合作默契及事故發生初期的黃金應變作為。演練展示工廠火災發生之空氣污染影響潛勢模擬系統，在事故發生時介接消防局火點資訊，透過空氣擴散模式及AI自動機器人，模擬1小時空污可能影響範圍，繪製空氣污染擴散模擬圖卡及示警文字等，並同步通報相關局處、當地區公所及里長與公布於臉書、IG網站等之應變示警作為，讓民眾可即時得知示警訊息，及早啟動自我防護措施，有效降低災害風險。環保局指出，演練選定新北市長庚國際能源股份有限公司(鋰電台灣好新聞 ・ 1 天前
電動車火警難滅！鋰電池爆炸威脅 消防隊模擬救援揭「致命危機」
電動車火災救援成為消防隊重要訓練項目，隨著台灣電動車數量增加至9萬6367輛，相關安全議題備受關注。新北消防局特別舉辦電動車火災模擬訓練，透過實際操作了解電池受撞擊後的連鎖反應與爆炸風險。訓練中發現，電動車火災與傳統油車有顯著差異，消防人員必須掌握特殊接近方式與滅火技巧。專家指出，水是目前最有效的滅火工具，但電動車火災的不可預測性仍是救援的最大挑戰。TVBS新聞網 ・ 1 天前
集集清水溪疑遭排污淪「牛奶河」 環局緝凶最重罰300萬元
南投集集鎮流經市區的清水溪，近日突然白濁淪為「牛奶河」，疑遭人偷排廢水污染，南投縣環保局獲報採檢並溯源追查，依廢棄物清理法最重可處6000元罰鍰，若造成河川污染，依水污染防治法更可處300萬元罰鍰，提醒民眾切勿以身試法。集集鎮公所表示，近日在鎮上的清水溪河道，從市區初中橋一直延伸到下游清水橋、林尾橋自由時報 ・ 15 小時前
投醫攜手南投YMCA辦樂活人生藝術展
衛福部南投醫院攜手南投縣基督教青年會（YMCA）樂齡健康活力中心，於院內藝術走廊舉辦「樂活人生藝術展」，當天由烏克麗麗快閃表演揭開序幕。活動現場擺放了長者們充滿創意與色彩的畫作，搭配溫馨悠揚的樂聲，為醫院空間注入一股藝術與人文氣息，吸引眾多醫護人員與就診民眾駐足欣賞。開幕表演由郭尚諺老師帶領八位將近七十歲的樂齡學員登場，合奏〈小小世界〉、〈DoReMi之歌〉及〈望春風〉三首膾炙人口的歌曲。學員們以自信穩健的台風與溫暖的神情演奏，贏得現場熱烈掌聲，展現出銀髮族的無限活力與對生命熱情。院方邀請民眾走進藝術走廊，細細品味長者們以畫筆與心意描繪出的生活美學，一同感受「樂活人生」的動人風采。南投YMCA自921震災後投入重建工作，長期關懷社區長者福祉，二十多年來服務內容日益多元，包 ...台灣新生報 ・ 9 小時前
南投副縣長王瑞德主持全縣運動會開幕 (圖)
南投縣第73屆全縣運動會8日起至11日登場，由南投縣副縣長王瑞德（前）主持開幕儀式並表示，縣府持續推動基層體育發展，積極培育在地體育人才，期盼更多南投選手能在全國與國際舞台發光發熱。中央社 ・ 8 小時前
「鳳凰」颱風最快今增強為中颱！下週日晚間起變天
輕度颱風「鳳凰」最快在今天（7日）下午升級為中度颱風！中央氣象署預報，鳳凰颱風預計在下週一到下週三影響台灣天氣，其中下週二、三（11日、12日）兩天影響最劇烈。氣象署預報員曾昭誠表示，鳳凰颱風正一路往菲律賓方向移動，預估在今天下午到晚間增強為中度颱風，並在週末靠近菲律賓陸地前再度增強為強烈颱風，但是自由時報 ・ 1 天前
「鳳凰颱風恐撞進台灣！」超巨真面目曝光 專家：2地天氣肯定爛
鳳凰颱風即將來襲，可能在下週北轉接近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享，鳳凰颱風最新動態，直呼「真的很巨！」也透露颱風幾乎一定北轉，將在週二、週三距離台灣最近，「十一月有這種東西真是見鬼。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰最快36小時強度達顛峰！專家曝「最新路徑」：恐登陸台灣陸地
今年第26號颱風「鳳凰」來勢洶洶，中央氣象署預估，將在週日（9日）增強為強颱，10日進到菲律賓北側陸地，隨後將北轉接近台灣，預計週二、週三影響最劇烈。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」指出，預期鳳凰西進過程可望持續增強，未來36-48小時強度將達顛峰，進一步增強為強烈颱風機率高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 21 小時前
鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善
生活中心／周孟漢報導熱帶性低氣壓「TD29」已在今（6）日凌晨2時形成今年第26號颱風「鳳凰」，恐成為威脅台灣的首個秋颱，其路徑也備受國人們關注。對此，氣象專家吳聖宇分析了鳳凰颱風的路徑，透露「這天起」將北轉接近台灣，提醒「經過台灣上空的可能性頗大」，並強調鳳凰颱風「來者不善」。民視 ・ 1 天前
鳳凰颱風將登陸台灣 下週有機會停班課？北市府回應了
中颱鳳凰持續增強，且路徑逼近台灣，根據中央氣象署最新颱風暴風圈侵襲機率預測指出，有14縣市超過5成，其中台北市達45%，不少民眾關心，台北市是否會納入陸上警戒範圍？有機會放颱風假嗎？對此，北市府回應了。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
今立冬大太陽！諺語「立冬暖冬天冷」 氣象署數據揭可信度
中央氣象署官方臉書粉絲專頁「報氣候 - 中央氣象署」有貼文指出，有關立冬節氣諺語是否真的貼近台灣氣候，以台灣4個代表測站和全台測站平均數據分析，南部的立冬日幾乎都是大晴天，23年間有21年沒有下雨，台北和台中則有20次。至於花蓮和平地11站的平均值相對少些，但晴天的...CTWANT ・ 1 天前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 11 小時前
恐成強颱！鳳凰持續朝西北移動 氣象署警告「這三天」影響最大
即時中心／謝宛錚、林耿郁報導鳳凰颱風持續朝西北方向移動，預估下周轉向台灣；氣象署稍早召開記者會，表示最快今天就會變成中度颱風、接近菲律賓時可能已經變成強烈颱風。不過後續路徑不確定性仍大，但下週一至周三（10至12日）可能出現強烈風雨，需特別提高警覺！民視 ・ 1 天前
英國海灘驚見巨型怪魚！居民嘆如電影生物 專家解答了
據《太陽報》報導，43歲的寵物保姆德拉尼（Katalina Delaney）11月2日帶著客人的狗在海灘散步時，意外發現了該生物。德拉尼形容生物看起來像是1條巨大的鰻魚，靜靜地躺在沙灘上，完全沒有動靜，「我從未見過這樣的東西。」隨後該照片便迅速在社群媒體上瘋傳，引起了海灘遊客...CTWANT ・ 1 天前
鳳凰颱風3特點是「罕見個例」 氣象專家揭2冷知識
鳳凰颱風來勢洶洶，預計下週一發海警、下週二發陸警，氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」指出，鳳凰颱風因具備三項特點，實屬罕見個例，同時也揭露兩個關於鳳凰颱風的冷知識，包括「鳳凰不是鳥」。中天新聞網 ・ 1 天前
鳳凰估今轉中颱！恐海陸警齊發 東半部豪雨炸到發紫
鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署預估，今日可能增強為中颱，由於颱風結構大，週六(8日)起開始影響台灣沿海出現長浪，可能下週一(10日)發布海上颱風警報，下週二(11日)發布陸上颱風警報，之後颱風北轉朝台灣接近，屆時風雨會相當有感。中天新聞網 ・ 1 天前
鳳凰颱風來勢洶洶下週停班停課？北市府回應了
生活中心／李明融報導今年颱風季似乎沒有因進入到秋冬季節而消逝，中颱鳳凰目前正朝菲律賓呂宋島前進，未來有相當大的機會北轉朝台灣本島襲來，甚至在東北季風影響下出現共伴效應，帶來雨勢。中央氣象署指出，根據最新預測鳳凰颱風即將成為強烈颱風，未來120小時內的暴風侵襲機率，澎湖縣68%最高，其次為台南市62%、金門縣61%，總共有14縣市破5成，是否有機會宣布放颱風假，台北市政府今天（8日）下午率先回應了。民視 ・ 4 小時前
中部恐首當其衝！鳳凰颱風估下週一海警、週二陸警 北東防豪雨以上降雨
鳳凰颱風在今（8）日清晨已增強為中度颱風，目前位於台灣南方約1600公里海面，中央氣象署預報員張竣堯表示，颱風路徑仍存在不確定性，下週一、週二台灣將先受颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，北部及東北部可能出現豪雨等級降雨，其中下週二雨勢最強。下週三晚間至週四清晨，颱風可能登陸中部地區，中南部亦有豪雨發生。預估下週一發布海警、下週二則可能擴大為陸上警報。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
颱風鳳凰最快下午升級中颱 氣象署估10日發布海警 11日發陸警
颱風鳳凰最快今天（7日）下午升級為中颱，周末增強為強颱。中央氣象署今天表示，預估鳳凰11日到南海，且有北轉趨勢，12日、13日最接近台灣、影響最大，可能在10日發布海上警報，11日發布陸上警報。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前