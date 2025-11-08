南投清水溪變「牛奶河」 夾帶泡沫飄異味 疑遭偷排廢水

清水溪變成牛奶河。（鎮公所提供／李京昇南投傳真）

南投集集鎮清水溪近日驚現「牛奶河」奇景，河面從初中橋一路延伸至清水橋、林尾橋間出現大片白濁，還夾帶白色泡沫與異味，疑似有人偷排廢水造成汙染。南投縣環保局接獲通報後立即派員採樣檢測，並展開溯源追查，初步研判為上游住戶或業者排放廢水所致，將依法嚴懲，提醒民眾切勿以身試法。

集集鎮公所表示，當地民眾日前發現河水變白，懷疑遭非法傾倒汙水或廢棄物，隨即通報環保局稽查人員到場採樣。後續公所也將加強巡查與通報機制，呼籲居民協助守望，一同維護河川環境。

環保局指出，初步檢驗結果顯示，水質呈中性至偏鹼性，疑為廢水經區域排水管流入河道所造成，雖尚未查獲行為人，但汙染範圍廣、情況明顯，將持續擴大追查來源。

環保局提醒，若查獲任意棄置一般廢棄物，可依《廢棄物清理法》開罰1200至6000元；若排放廢水造成河川汙染，將依《水汙染防治法》處以3萬至300萬元罰鍰；若涉及事業廢水或事業廢棄物，不僅可罰到600萬元，還可能被勒令停工、停業，情節重大者更可依刑法追訴，最重判處5年徒刑。

鎮公所強調，清水溪是集集鎮的重要水脈與生態命脈，任何違法排放行為都是對家園的不負責任。未來將全力配合環保單位加強稽查，讓清澈溪水早日重回集集。

