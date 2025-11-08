南投溪流一夜變「牛奶河」！白濁飄異味 環保局緊急追查

南投集集鎮清水溪近日出現大片白濁水域，從初中橋延伸至清水橋、林尾橋間的河面變成「牛奶河」，還夾帶白色泡沫與異味，疑似有人非法排放廢水造成污染。南投縣環保局接獲通報後立即派員採樣檢測，並展開溯源調查，初步判斷為上游住戶或業者排放廢水所致，將依法嚴懲。

南投集集鎮清水溪近日出現大片白濁水域，從初中橋延伸至清水橋、林尾橋間的河面變成「牛奶河」，還夾帶白色泡沫與異味.（圖/集集鎮公所提供，下同）

集集鎮公所表示，當地居民發現河水變白後，懷疑遭非法傾倒污水或廢棄物，立即通報環保局稽查人員到場採樣。公所強調，未來將加強巡查與通報機制，也呼籲居民協助守望，共同維護河川環境。

環保局指出，初步檢驗結果顯示，水質呈中性至偏鹼性，研判為廢水經區域排水管流入河道所造成。雖然尚未查獲行為人，但由於污染範圍廣泛、情況明顯，環保局將持續擴大追查來源。

環保局提醒，若查獲任意棄置一般廢棄物，可依《廢棄物清理法》開罰1200至6000元；排放廢水造成河川污染，則依《水污染防治法》處以3萬至300萬元罰鍰。若涉及事業廢水或事業廢棄物，不僅可罰到600萬元，還可能被勒令停工、停業，情節重大者更可依刑法追訴，最重判處5年徒刑。

集集鎮公所強調，清水溪是集集鎮的重要水脈與生態命脈，任何違法排放行為都是對家園的不負責任。未來將全力配合環保單位加強稽查，讓清澈溪水早日重回集集。

