南投濁水沃土文化軸線 啟動

▲「南投濁水沃土」文化軸線盛大啟動記者會，副縣長王瑞德與來賓宣告縣內六處入選場域。（記者蔡榮宗攝）

南投縣政府文化局主辦「一一四年度南投縣入選文化部第一屆百大文化基地整合串聯推廣計畫」，昨（十二）日上午於文化局一樓大廳舉行盛大啟動記者會。活動以「南投濁水沃土︱沿溪而下的文化旅程」為主題，首度整合南投縣內六處入選文化部「第一屆百大文化基地」的場域，並公布四大主題文化深度體驗路徑，正式宣告南投濁水沃土文化軸線的整合推廣計畫全面展開。

文化局以濁水溪為軸，串聯六大文化珍珠，副縣長王瑞德出席記者會時表示，文化是一座城市、也是一片土地最深層的底蘊。今年我們以『濁水沃土』為名，將孕育無數產業與生活記憶的文化珍珠串聯成線，跨域整合茶業、陶藝、手抄紙、藝術策展、生態與表演文化，透過館所的合作，讓文化不再只是分散的亮點，而是一條完整的旅程與生活經驗。

入選文化部第一屆百大文化基地的南投六大文化基地，包括日月老茶廠，傳承百年的紅茶文化與創新製程；水里蛇窯陶藝文化園區，見證台灣陶藝發展史的重要現場；廣興紙寮，保存植物纖維與手抄紙工藝的深厚底蘊；紙教堂新故鄉見學園區，象徵人文、生態與震後文化重建的精神；毓繡美術館，以專業藝術策展串起地方文化活力的當代地標；南投戲院，承載百年光影記憶與在地文化敘事的老戲院。

「南投濁水沃土︱沿溪而下的文化旅程」主題特展即日起於文化局一樓大廳展出為期一個月，展覽期間的假日，並推出共計十二場文化體驗活動，包含手作工坊、講座與互動遊戲，以多元方式引導民眾探索各基地的專業特色。

記者會也公開四大主題文化路徑，預計將辦理八梯次的深度小旅行，內容兼具教育性、觀光性與文化深度，分別為（1）火與泥的記憶：南投陶藝職人的生活日常。（2）光影記憶：探索南投百年戲院與藝術生活。（3）紙與茶的交會：結合手作體驗與職人對話的一日旅。（4）山林與紙的靈光：融合文化與自然的生態共學旅程。

王副縣長強調說，特別感謝六個文化基地與執行團隊的跨領域合作與資源共享，讓這次的整合計畫得以順利推動。文化局未來將持續扮演平台角色，透過基地串聯與觀光連結，讓「南投濁水沃土」成為推動南投前進的重要文化力量。