「南投濁水沃土」文化軸線盛大啟動 整合推廣計畫全面展開
記者張益銘／南投報導
南投縣政府文化局主辦「114年度南投縣入選文化部第一屆百大文化基地整合串聯推廣計畫」，今（12）日上午於文化局1樓大廳舉行盛大啟動記者會。活動以「南投濁水沃土—沿溪而下的文化旅程」為主題，首度整合南投縣內6處入選文化部「第一屆百大文化基地」的場域，並公布4大主題文化深度體驗路徑，正式宣告南投濁水沃土文化軸線的整合推廣計畫全面展開。
文化局以濁水溪為軸，串聯6大文化珍珠，副縣長王瑞德出席記者會時表示，文化是一座城市、也是一片土地最深層的底蘊。今年以『濁水沃土』為名，將孕育無數產業與生活記憶的文化珍珠串聯成線，跨域整合茶業、陶藝、手抄紙、藝術策展、生態與表演文化，透過館所的合作，讓文化不再只是分散的亮點，而是一條完整的旅程與生活經驗。
入選文化部第1屆百大文化基地的南投6大文化基地，包括日月老茶廠，傳承百年的紅茶文化與創新製程；水里蛇窯陶藝文化園區，見證臺灣陶藝發展史的重要現場；廣興紙寮，保存植物纖維與手抄紙工藝的深厚底蘊；紙教堂新故鄉見學園區，象徵人文、生態與震後文化重建的精神；毓繡美術館，以專業藝術策展串起地方文化活力的當代地標；南投戲院，承載百年光影記憶與在地文化敘事的老戲院。
「南投濁水沃土—沿溪而下的文化旅程」主題特展即日起於文化局1樓大廳展出為期1個月，展覽期間的假日，並推出共計12場文化體驗活動，包含手作工坊、講座與互動遊戲，以多元方式引導民眾探索各基地的專業特色。
記者會也公開4大主題文化路徑，預計將辦理8梯次的深度小旅行，內容兼具教育性、觀光性與文化深度，分別為（1）火與泥的記憶：南投陶藝職人的生活日常。（2）光影記憶：探索南投百年戲院與藝術生活。（3）紙與茶的交會：結合手作體驗與職人對話的一日旅。（4）山林與紙的靈光：融合文化與自然的生態共學旅程。
王瑞德強調，特別感謝6個文化基地與執行團隊的跨領域合作與資源共享，讓這次的整合計畫得以順利推動。文化局未來將持續扮演平台角色，透過基地串聯與觀光連結，讓「南投濁水沃土」成為推動南投前進的重要文化力量。
南投縣政府文化局主辦「114年度南投縣入選文化部第一屆百大文化基地整合串聯推廣計畫」，今（12）日上午於文化局1樓大廳舉行盛大啟動記者會。（記者張益銘攝）
