「南投濁水沃土」文化軸線12日啟動!

南投縣入選文化部第一屆百大文化基地整合串聯計畫，以濁水溪流域為文化主軸，展開「南投濁水沃土—沿溪而下的文化旅程」，有在地傳承與創新製程百年紅茶的「日月老茶廠」、臺灣陶藝史的重要現場「水里蛇窯陶藝文化園區」、植物纖維與手抄紙文化深厚底蘊的「廣興紙寮」、人文、生態與文化重建的象徵的「紙教堂新故鄉見學園區」、以藝術策展串起地方文化活力「毓繡美術館」以及百年戲院的光影記憶與文化敘事「南投戲院」等六大文化基地，聚焦南投深厚的茶業文化、陶藝、造紙工藝、生態美學、藝術策展與表演文化等重要脈絡，展現南投文化能量的完整樣貌。

南投縣首次以濁水溪文化軸線整合六大文化基地，推出主題展覽及四大深度文化體驗路徑。為期一個月的主題展從114 年 12 月 12 日開始，在文化局一樓大廳展出，展出期間的假日將推出 12 場文化體驗活動，透過手作、講座、互動遊戲等多元方式，引導民眾更深入理解各文化基地的特色與專業。



四大主題文化路徑接棒登場，帶領民眾深度走入南投，從展覽出發，串聯四大主題文化路徑，內容兼具教育性、觀光性與深度文化體驗，包含火與泥的記憶—南投陶藝職人的生活日常、光影記憶—南投的百年戲院與藝術生活、紙與茶的交會—手作與對話的一日旅以及山林與紙的靈光—文化與生態的共學旅程。