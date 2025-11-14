南投為改善學校教學及運動環境 縣府斥資945萬整修鹿谷國中操場
【記者 謝雅情／南投 報導】為了改善學校教學及運動環境，縣長許淑華14日由縣府教育處副處長吳美玲陪同，前往鹿谷國中會勘。民國99年使用迄今的操場及PP跑道經多年使用，已破損不堪、青苔橫生，縣長同意花費約945萬整修，讓學生、教職員以及社區居民有個更安全的運動空間。
許縣長指出，鹿谷國中目前有54位學生，操場使用至今已有15年，縣府積極推動體育發展，也重視每位孩子應享有公平的受教權，縣府為此籌措約950萬元經費整修，讓孩子都能在安全的環境中適性學習成長。
校長吳毓真說，使用多年的操場凹凸不平、跑道線脫落、多處青苔易打滑，跳遠場地及中央草皮也不平整，多次耗費大量人力物力修補才能勉強使用，感謝縣府重視師生的需求，提供經費整修操場，給學生更好的運動環境。
另外，因應竹山地區氣候炎熱、午後雷陣雨頻繁，長期影響學生體育課及校隊訓練，許縣長擔任立委時期大力支持的「竹山高中風雨球場興建計畫」，配合教育部體育署推動「太陽能光電風雨球場」方案，將原兩面網球場與三面籃球場，整合為符合全國性比賽標準的五面多功能光電籃球場及三面光電排球場，近期建設完成，許縣長也由竹山高中文教基金會董事長蔡宜助陪同前往關心使用情形。
許縣長表示，竹山高中體育發展相當蓬勃，每年都有國際型比賽在學校舉行，感謝校長在改建球場同時，配合中央政策施作太陽能板，讓孩子有更好的運動環境。雖然高中屬於教育部管轄，但就讀的孩子大多是南投在地學子，希望共同合作打造更好的學習環境，縣府近年編列學生出國留學經費，學校回饋表示學生在增廣見聞後有了更好的志向，很高興能對孩子發展有所助益，縣府也將持續參考學校意見，讓孩子在求學生涯有更多不同的歷練。
竹山高中校長許宏明說，學校除球場上蓋外，另有多棟樓頂施作太陽能光電板，成功吸引廠商投資，成為結合光電發電及體育教學功能的多功能運動場域，未來20年契約期間，承包廠商每年會支付回饋金給學校，可說是兼具環保與經濟效益的合作互惠模式，感謝許縣長任立委時協助向中央爭取經費。（照片記者謝雅情翻攝）
