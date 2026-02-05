南投焚化爐環評未過先花945萬？環團批縣府偷跑先招標

南投縣政府有意在產茶重鎮名間鄉興建焚化爐，引起居民反對，環團今日於立法院舉辦記者會指出，南投縣環保局在環評尚未通過前，就先浪費公帑完成道路拓寬及用地變更招標，要求停止招標。（監督施政聯盟提供／蔡佩珈台北傳真）

南投縣政府有意在產茶重鎮名間鄉興建焚化爐，引起居民反對，環團今日於立法院舉辦記者會指出，南投縣環保局在環評尚未通過前，就先浪費公帑完成道路拓寬及用地變更招標，要求停止招標。南投地形易使空污累積，選址也恐污染名竹地下水庫，更不適合設置焚化爐，內政部國土署在農地變更前就先撥用國有地給縣政府「先上車後補票」，呼籲撤銷國有土地撥用。

監督施政聯盟召集人陳椒華表示，南投縣環保局極少見地在二階環評通過前，就於去年12月啟動道路拓寬及用地變更招標，達到945萬，難道環保局有把握環評會通過？若未通過，豈非白白損失945萬。名間反焚化爐自救會成員陳秋娟則質疑，未通過環評就啟動道路拓寬相關準備，懷疑名間焚化爐案的環評審查根本是玩假的。

看守台灣協會秘書長謝和霖則表示，內政部國產署在土地使用分區未變更前，就同意撥用國有農地，讓行政院蓋章背書。據了解，促參案經地方或中央首長核定，各機關通常會想辦法讓其通過環評及用地變更審查，國產署才配合「先上車後補票」，這也反映在南投縣府焚化爐促參案以「縣長既定政策」態度強勢推動，盼執政黨撤銷本案國有農地撥用，矯正不尊重民主與程序正義的歪風。

他提到，名間焚化爐場址在特定農業區，也是天然地下水庫，且鄰近4條活動斷層與重要灌溉水圳取水口，又是保育類動物棲地，空汙落塵影響範圍內還有數千公頃的產茶區，是必須保護下來的農業、水源與生態重地，農業部已經可依前述證據指出縣府選址不具備必要性、合理性及無可替代性，將破壞農業生產環境完整，公開拒絕農地變更，讓南投縣政府及早懸崖勒馬。

農業部農村水保署正工程司李佳純則表示，南投縣政府需將農地變更使用說明書，包含設置不要性、使用農地必要及不可替代性，送予環境部審查，並獲得具體表示是否支持該案開發的意見後，才能送到農業部辦理，屆時將依農發條例及相關規定嚴謹審查，避免該案影響農業生產及農民權益。

他指出，若南投縣政府拿不到環境部的支持文件，農業部就不會同意本案農地變更。

環境部環保司科長楊智凱則表示，垃圾處理政策決定，他無法代為回答。另外，本案申請道路拓寬招標等，涉及其他主管機關權責，環評法也沒有相關規範。

