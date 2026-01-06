南投焚化爐興建案審查會 環團批縣府球員兼裁判

南投縣焚化爐興建案6日上午進行興辦事業計畫審查會，環團場外上演行動劇抨擊縣府球員兼裁判。(記者張協昇攝)

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府規劃在名間鄉新民村蓋垃圾焚化爐，今(6日)上午進行興辦事業計畫審查會，惟名間鄉反焚化爐自救會等團體在場外上演行動劇，抨擊縣府環保局下午才要進行二階環評說明會，上午即先進行興辦事業計畫審查，已違反環評法，且環保局自行審查自己提出的興辦事業計畫，根本是球員兼裁判，要求立刻停止審查，並重新考慮焚化爐選址地點。

環保局長李易書回應表示，興辦事業計畫與環評，依法令規定可以並行審查，一切依法辦理。

名間鄉鄉長陳翰立指出，名間鄉是全國農業重鎮，除茶產業，甫獲得評鑑肯定的冠軍火龍果，也位於新民村，縣府卻選擇在最好的農地上興建焚化爐。而當地果農近期在預定地周邊多次拍攝到石虎蹤跡，環評說明卻以「與動物生態無顯著關聯」輕描淡寫，嚴重損及環評審查公信力。

看守台灣協會秘書長謝和霖也指出，此案在環評與用地變更審查程序八字還沒一撇之際，縣府即於去年2月具文向國產署申請土地撥用，無視國有財產法第38條「不符合區域計畫或都市計畫土地使用分區規定者，不得辦理撥用」規定，且毫無考慮預定地場址是特定農業區的優良農地，設焚化爐將嚴重影響農作生產、生態保育及水源。

監督施政聯盟執行長許心欣強調，根據環評法第14條規定，開發案在環評通過前，不得許可開發計畫，因此環保局在環評尚未通過前，就進行興辦事業計畫審查，若通過審查將不具實質效力。

名間鄉長陳翰立及反焚化爐自救會等團體，6日要求停止焚化爐興辦事業計畫審查，重新考慮選址地點。 (記者張協昇攝)

監督施政聯盟執行長許心欣表示，縣府未完成環評即進行焚化爐興辦事業計畫審查，已違反環評法。(記者張協昇攝)

