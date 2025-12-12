南投無跨年晚會！水里拉玖壹壹站台 12/28歲末演唱尬煙火秀

南投水里鄉配合耶誕跨年檔期，12月28日星光歲末演唱會將有玖壹壹站台演唱，並在水里溪兩岸施放550秒煙火秀。(記者劉濱銓攝)

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣政府今年未辦跨年晚會，鄰近日月潭的水里鄉公所，配合耶誕與跨年檔期，12月20日將舉辦耶誕踩街，以及12月28日的星光歲末演唱會，不僅水里火車站、入口公園都已有大型耶誕樹，演唱會還有知名歌星玖壹壹、黃妃站台獻唱，再搭配550秒高空煙火秀，將點亮市區水里溪水岸，公所盼藉精彩卡司與活動，活絡水里觀光發展。

水里鄉公所表示，年底各地都有跨年晚會，為讓鄉內也有熱鬧過節氣氛，目前在水里鄉的門戶，位在省道旁的水里入口公園噴水池，已經設置大型耶誕樹，12月20日將從水里火車站的耶誕樹出發，邀請民眾從站前廣場步行到公園，屆時有魔術、雜耍等精彩表演，提前慶祝耶誕節。

另外，12月28日同樣在水里入口公園，將有玖壹壹、黃妃、FeniX、DJ妖嬌，以及Hot shock樂團輪番演出，並在水里溪出河口兩岸，打造面寬500公尺的高空煙火秀，將施放長達550秒的絢麗花火，由於水里鄰近日月潭風景區，盼透過一連串活動吸引民眾旅遊住宿，帶動水里旅宿與觀光發展。

南投水里鄉配合耶誕跨年檔期，位在水里入口公園與水里火車站，都設有大型耶誕樹營造過節氣氛。(記者劉濱銓攝)

