南投熊出沒 鄰近茶園、露營區

林保署南投分署接獲民眾通報，在南投仁愛鄉南豐村及翠華村部落目擊有黑熊出沒。圖為台灣黑熊於翠華村活動情形。（南投分署提供，中央社）

記者張瑞惠∕南投報導

林保署南投分署四日、五日分別接獲南投縣仁愛鄉南豐村及翠華村部落居民通報目擊到黑熊。該兩處地點是首次接獲民眾通報，南投分署已即刻啟動相關監測及預防工作。

南投分署指出，十一月九日於馬列霸部落進行宣導活動時，居民曾反應九月中旬在南豐村一帶目擊到黑熊個體，分署立即於現場架設紅外線自動照相機監測黑熊動態。

監測相機還未拍攝到黑熊時，十二月四日上午就接獲民眾通報，日前夜間在南豐村眉溪部落、海拔約一千零二十五公尺目擊一隻台灣黑熊，黑熊見到人後隨即往邊坡跑離。

由於黑熊出沒位置附近為茶園，距離三百五十公尺處則有露營區，分署已經聯繫營區老闆加強宣導，請遊客配合將煮完的食物廚餘收妥，並將營區內的蜂箱移除；除加強巡查，並在現場架設紅外線自動照相機外，還提醒民眾近期黑熊為活動期間，應儘量減少夜間外出，妥善保存食物及廚餘，以免吸引黑熊到來。

南投分署五日上午也接獲台中分署轉知，翠華村翠巒社區理事長林國強通報，三日上午於北港溪上游對岸山壁處目擊一隻台灣黑熊活動。經了解，該地點海拔一千七百三十一公尺，附近以茶園居多，台中分署梨山工作站及南投分署埔里工作站皆已分別連繫翠華村長，提醒防範黑熊應注意事項；埔里工作站也在六日前往現場提供村民熊鈴、防熊噴霧等防熊物品及宣導摺頁，並規劃相關黑熊監測作業。

南投分署呼籲民眾，若在山區遇見黑熊，應保持冷靜與距離，避免靠近或追逐拍照，並切勿隨意棄置食物；登山應結伴同行，攜帶熊鈴、防熊噴霧或可發出聲響的器具。若有目擊黑熊、黑熊入侵或遭誤捕受困等情事，請立即撥打一九九九或０八０００００九三０（您您您救山林）通報。