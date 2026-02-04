南投燈會雙主燈飛馬撼天曝光 九九峰氦氣球從地表玩到高空

王副縣長與嘉賓共同揭開2026南投燈會主燈。（記者扶小萍攝）





「2026南投燈會」將於2月14日西洋情人節盛大開幕並持續展示到3月8日婦女節！副縣長王瑞德今(4)日代表許縣長率領縣府團隊揭曉首度創新的飛馬「雙主燈」視覺饗宴，結合日本人氣IP「反應過激的貓」聯名燈區及「幻影馬戲團」燈區，迎接新春飛躍金馬年。

榮獲多項工程大獎的「九九峰氦氣球樂園」也將於2月11日正式啟用，邀請全國民眾春節來南投，體驗「從地表玩到高空」的奇幻旅程。

王副縣長與反應過激的貓三連拍十分逗趣。（ 記者扶小萍攝）

2026南投燈會記者會由簡淑茵舞蹈團結合馬戲特技「光影奔馳天馬行空」揭開序幕，「反應過激的貓」玩偶和王副縣長玩「卡哇伊」三連拍，秘書長李良珠、副秘書長簡育民及各局處首長連袂出席，縣議員張婉慈、林儒暘、市長張嘉哲及縣商會理事長廖俊哲及薰衣草森林創辦人林庭妃等眾多來賓共同推薦。

今年主燈飛馬撼天亮相並有小提燈發送。（記者扶小萍攝）

王副縣長指出，南投燈會仍在會展中心及浪漫情人橋兩側貓羅溪畔舉行，全台首創「雙主燈」，記者會先公開天際視角主燈凌光之翼，將於燈會期間隨音樂節奏轉動定時展演，並帶動飛馬展翅奔騰；另座地面主燈「飛馳樂園」，由2014年台灣燈會主燈「龍駒騰耀」重新詮釋，塑造成夢幻獨角獸形象，形成天上與地面、動態與靜態交織的雙主場視覺震撼。

王副縣長與舞團展示小提燈非常搶手。（記者扶小萍攝）

南投燈會連續4年與國內外知名圖文IP合作，讓南投燈會網路聲量創新高更成功拓展海內外能見度；今年「反應過激的貓」規劃專屬大型燈區，首度推出充氣迷宮燈組，以及13組融合南投13鄉鎮與12生肖造型的大型燈組，呈現南投深具特色的在地觀光風貌，更祭出聯名紀念幣、多款南投限定紀念品，透過數位集章或住宿消費滿額贈送，勢必掀起一波收藏熱潮。

遊客可完成集章換聯名紀念品。（記者扶小萍攝）

燈會共規劃11個主題燈區，幻影馬戲團燈區，與三位藝術家王振瑋、張育嘉、浮游人及動畫師邱智群跨界合作，打造「喵喵獸」、「幻獸馬戲團」、「幻影森林」等作品，營造童趣且充滿想像力的奇幻空間，設有旋轉木馬、摩天輪、海盜船及氣球廊道等遊具，提供民眾搭乘遊玩。

水舞廣場的三維水舞秀結合聲、光、影像堆疊的水幕外，更由知名音樂家「范揚景」配樂，搭配立體煙火劇場。2月14日開幕日由鐵肺歌姬戴愛玲、演歌雙棲女神安心亞、金曲最佳原住民語歌手姑慕巴紹接力獻唱，南投水里女兒侯怡君擔綱主持。2月15日到28日有多場偶像歌手人氣男團等演出。

遊客白天可在燈區拍照賞玩，也設有互動遊戲區與彩繪 DIY，適合親子同遊，還有免費SUP立式划槳體驗；會展中心有縣商業會規劃的「Hello禮好市集」，提供新春採買紀念品與伴手禮的選擇。

王副縣長表示，南投燈會已成具備國際競爭力的觀光品牌，去年創造560萬人次、39億產值，今年在「雙主燈」與「九九峰氦氣球樂園」的加持下，預計將吸引600萬人次到訪。縣府更響應雙語政策，提供預約制雙語導覽，讓世界看見南投之美。

數位集章活動將於燈會期間同步啟動，遊客在完成集章後，即可換取各式聯名紀念品；完成不同數量集章後，出示於燈會期間在南投的合法旅宿住宿及南投境內購物消費滿額證明，即可兌換「反應過激的貓」聯名紀念幣單、雙幣套組，每天限量兌換，請遊客把握機會。每晚6點30分，燈區將發送小提燈號碼牌，遊客可以換取馬年小提燈。相關活動詳情、預約資訊，請上南投燈會官方網站、南投旅遊網查詢，或關注樂旅南投Facebook。



