南投燈會雙主燈飛馬撼天 驚艷登場

南投燈會宣傳記者會，王瑞德副縣長、縣府秘書長李良珠等連袂出席推薦。（記者蔡榮宗攝）

全台引頸企盼的春節盛事「二○二六南投燈會」將於二月十四日西洋情人節盛大開幕並持續展演到三月八日婦女節！副縣長王瑞德代表縣長許淑華四日率領縣府團隊揭曉今年亮點，除了首度創新的飛馬「雙主燈」視覺饗宴，更特設結合日本人氣IP「反應過激的貓」聯名燈區及「幻影馬戲團」燈區，迎接新春飛躍金馬年；此外，榮獲多項工程大獎的「九九峰氦氣球樂園」也將於二月十一日正式啟用，邀請全國民眾春節來南投，體驗「從地表玩到高空」的奇幻旅程。

二○二六南投燈會記者會由簡淑茵舞蹈團結合馬戲特技的精彩「光影奔馳天馬行空」舞碼揭開序幕，日本人氣IP「反應過激的貓」大玩偶更和王副縣長大玩「卡哇伊」三連拍，除了縣府秘書長李良珠、副秘書長簡育民及各局處首長與王副縣長連袂出席外，縣議員張婉慈、林儒暘、南投市長張嘉哲及縣商會理事長廖俊哲及「九九峰氦氣球樂園」營運廠商薰衣草森林創辦人林庭妃等眾多來賓也共同推薦。

王副縣長指出，今年南投燈會維持傳統在會展中心及浪漫情人橋兩側貓羅溪畔舉行，嶄新亮點很多，首先是全台首創「雙主燈」，記者會先公開天際視角主燈《凌光之翼》，以展翼飛馬結合大型齒輪機械結構呼應馬年意象，將於燈會期間隨音樂節奏轉動定時展演，並帶動飛馬展翅奔騰；另一座地面主燈「飛馳樂園」，由2014年台灣燈會主燈「龍駒騰耀」重新詮釋設計，塑造成夢幻獨角獸形象，打造童話般沉浸體驗，形成天上與地面、動態與靜態交織的雙主場視覺震撼。

持續辦理逾十年的南投燈會，去年一舉拿下四項國際大獎，包含義大利羅馬設計大獎(Rome Design Awards)白金獎與英國倫敦設計獎(London Design Awards)金獎，與義大利羅馬設計大獎(Rome Design Awards)白金獎及法國巴黎設計獎(DNA Design Awards Paris)優選的殊榮，充分展現南投燈會在藝術與創意上的卓越表現。

南投燈會已連續四年與國內外知名圖文IP合作，讓南投燈會網路聲量迭創新高更成功拓展海內外能見度；今年攜手日本超人氣IP「反應過激的貓」規劃專屬大型燈區，首度推出充氣迷宮燈組，以及十三組融合南投十三鄉鎮與十二生肖造型的大型燈組，呈現南投深具特色的在地觀光風貌，更祭出聯名紀念幣以及多款南投限定紀念品。

本次燈會共規劃十一個主題燈區，呼應縣長許淑華致力打造「宜居城市」的施政方向，展示結合永續、人文與觀光的發展重點。其中「幻影馬戲團燈區」，延續去年「流光藝彩燈區」榮獲兩項國際設計大獎的成功經驗，與三位藝術家王振瑋、張育嘉、浮游人及動畫師邱智群跨界合作，打造「喵喵獸」、「幻獸馬戲團」、「幻影森林」等作品，營造童趣且充滿想像力的奇幻空間。

節目演出方面，水舞廣場的三維水舞秀除了結合聲、光、影像堆疊的水幕外，更由知名音樂家「范揚景」配樂，搭配三層次、多形式的立體煙火劇場。二月十四日開幕日將由鐵肺歌姬戴愛玲、演歌雙棲女神安心亞、金曲最佳原住民語歌手姑慕巴紹接力獻唱。二月十五日及二月二十八日有新生代女團幽靈水晶、人氣男團Saturnday、Pink Fun全能ACE聖恩、創作歌手LCY呂植宇等當紅偶像帶來精采演出。