南投燈會雙主燈 2/14亮起來

副縣長王瑞德和日本人氣IP「反應過激的貓」大玩偶大玩「卡哇伊」三連拍。 （記者劉晴文攝）

記者劉晴文∕南投報導

「二０二六南投燈會」二月十四日西洋情人節點燈開幕將持續至三月八日，今年共規劃十一個主題燈區，並首度推出「雙主燈」，呼應馬年奔馳意象，同時攜手日本超人氣ＩＰ「反應過激的貓」規劃專屬大型燈區，帶給民眾饒富童趣的視覺饗宴；此外，榮獲多項工程大獎的「九九峰氦氣球樂園」也將於十日正式啟用，縣府歡迎全國民眾春節來南投，體驗「從地表玩到高空」的奇幻旅程。

南投縣政府四日為南投燈會行銷暖身，由簡淑茵舞蹈團結合馬戲特技的精彩「光影奔馳天馬行空」舞碼揭開序幕，副縣長王瑞德代表縣長許淑華率領縣府團隊揭曉今年亮點，日本人氣ＩＰ「反應過激的貓」大玩偶還和王副縣長大玩「卡哇伊」三連拍。

王瑞德指出，今年南投燈會維持傳統在會展中心及浪漫情人橋兩側貓羅溪畔舉行，嶄新亮點很多，首先是全台首創「雙主燈」，宣傳活動中先公開天際視角主燈《凌光之翼》，以展翼飛馬結合大型齒輪機械結構呼應馬年意象，將於燈會期間隨音樂節奏轉動定時展演，並帶動飛馬展翅奔騰；另一座地面主燈「飛馳樂園」，由二０一四年台灣燈會主燈「龍駒騰耀」重新詮釋設計，塑造成夢幻獨角獸形象，打造童話般沉浸體驗，形成天上與地面、動態與靜態交織的雙主場視覺震撼。

今年南投燈會首度推出充氣迷宮燈組，以及十三組融合南投十三鄉鎮與十二生肖造型的大型燈組，並祭出聯名紀念幣以及多款南投限定紀念品。除了花燈作品，節目演出同樣精彩可期，另有佔地兩公頃的花漾奇遇花海，以多彩花卉排列成南投地標「九九峰」，呼應最新景點「九九峰氦氣球樂園」的啟動營運。